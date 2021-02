'Er is een grens overschreden', burgemeester maakt zich zorgen om drugsreclame

In de gemeente Berkelland vonden verschillende inwoners deze week reclamefolders in hun brievenbus. Op zich niet zo gek, maar in dit geval wel. Want deze reclamefolders prijzen de drug 3mmc aan, ook wel poes of miauw miauw genoemd. Sterker nog, je kunt via de folder meteen in contact komen met iemand die de drugs verkoopt.

Enkele dagen geleden verscheen de poster al in Twente. "Maar nu hoor ik van de wijkagent van Aalten en een aantal inwoners dat de poster ook hier in Berkelland rondgaat", vertelt burgemeester Joost van Oostrum.

De burgemeester maakt zich daar druk om. "Wat mij betreft is er nu een grens overschreden. Dit is toch verbazingwekkend? Het is formeel nog zo dat de drug is toegestaan, we zijn bezig om die op de verboden lijst te krijgen. Dan is huis- aan huisreclame geen goed plan. Ik wil kijken of ik dit kan verbieden, maar ik weet niet of dat kan. Dat moet ik nog uitzoeken, daar ga ik morgen meteen mee aan de slag."

'Uitzoeken wie erachter zit'

Het is nog afwachten of dat verboden kan worden, want de drug is dus ook nog niet verboden. "Het zal niet makkelijk zijn, maar het is natuurlijk raar als je wel reclame kan maken voor deze troep, want het is gewoon troep."

En stel dat de reclame verboden wordt, dan nog zal het niet makkelijk zijn om de verkopers te stoppen. "Daar ben ik ook bang voor, we weten ook nog niet wie erachter zit. Daar zal wat tijd inzitten om dat uit te zoeken", stelt de burgemeester.

De drug 3mmc

De drug 3mmc is een designer drug die het midden houdt tussen cocaïne, xtc en speed, stelde jeugdagent Maikel Boomkamp uit de gemeente Aalten eerder. "Hier in de oostelijke Achterhoek wordt het voornamelijk Poes genoemd. Strafrechtelijk kunnen we niet veel doen, want 3mmc staat niet in de Opiumwet. De drug is wel enorm verslavend en zorgt voor hartkloppingen, depressiviteit, slapeloosheid. Ik heb twee kinderen in het ziekenhuis terecht zien komen."

Burgemeesters van de Achterhoek stuurden in november van vorig jaar al een brief naar de Tweede Kamer om de drug verboden te krijgen.

