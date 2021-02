Frank is de meest gemiddelde Nederlander, kijk hier hoe jij scoort

Zaterdag is op NPO 3 de zoektocht naar de meest gemiddelde Nederlander te zien. En in dat programma blijkt dat Frank de gezochte man is. "Waarom? Omdat ik toch wel op heel veel punten de gemiddelde waardes aantik. Ik draag een spijkerbroek, ben getrouwd, woon in een rijtjeshuis, heb een tweedehands auto." En zo is er nog wel meer. "Ik heb ook een hele gemiddelde koelkast. Met de komkommer en een biertje."

De gemiddelde Nederlander heeft ongeveer drie keer seks per maand. Klopt dat bij de Wijchenaar ook? "Haha, daar heb ik geen antwoord op gegeven en dat blijft ook voor jullie de vraag."

Bekijk hier de video over Frank. De tekst gaat daaronder verder.

Bovengemiddelde aandacht

Nadat bekend werd dat Jansen deze titel opgespeld kreeg, wordt hij overdonderd door de aandacht. "Bovengemiddelde aandacht, haha. Maar ik blijf mezelf hoor, ik zeg altijd: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik voel me er gelukkig nog niet ongemakkelijk bij."

Maar snapt hij ook waarom hij deze titel heeft gekregen? "Nou, over een paar dagen kun je op televisie zien waarom ik precies deze titel heb gekregen. En dan denkt waarschijnlijk iedereen: ook ik had de gemiddelde Nederlander kunnen zijn."

Hoe gemiddeld ben jij?

Ben je nou benieuwd hoe gemiddeld jij bent? Dit is de meetlat waar Frank Jansen aan gelegd is. Test jezelf!

1. Tweedehands auto

2. Lid van IKEA Family

3. Niet langer dan 28 minuten voor diner in de keuken staan

4. Heeft een gezin

5. Man werkt fulltime, vrouw parttime

6. Geen roker

7. Favoriete drankje: bier

8. Altijd een komkommer kopen in de supermarkt

9. Drie keer seks per maand

10. Een vast contract

11. Man kijkt porno, vrouw niet

12. 1,2 glas alcohol per dag

13. Spijkerbroek met sneakers

14. Op vakantie naar Duitsland of Frankrijk

15. Barbecue gaat 14 keer per jaar aan