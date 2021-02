Hoogleraar waarschuwt: 'Hard ingrijpen in parken kan meer onvrede opleveren'

Mensen genieten van de zon in het Kronenburgerpark. Foto: Gemeente Nijmegen

De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht, maar nu de temperatuur weer stijgt krijgen meer mensen de lente in de bol. Donderdag waarschuwde de gemeente Nijmegen bezoekers van het Kronenburgerpark voor de laatste keer: ze kunnen niet massaal plaatsnemen in de zon. Hoogleraar gedragsbeïnvloeding Rick van Baaren zegt dat het gedrag van de bezoekers logisch en verklaarbaar is.

"Het zijn veelal jonge mensen die na een lange psychologische winter de lente in hun hoofd hebben", zegt Van Baaren, die verbonden is aan de Radboud Universiteit, in gesprek met de NOS. "Je hebt dat heel lang moeten onderdrukken en er wordt een stuwmeer opgebouwd. De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat ziet het kabinet ook."

Perspectief

"Daarom ging het in de laatste persconferentie niet alleen over de medische kant, maar ook over het perspectief dat mensen nodig hebben. Dit zijn niet alleen maar een paar mooie dagen. Iedereen snakt naar een nieuw begin, en wat symboliseert dat duidelijker dan mooi lenteweer?", vraagt Van Baaren zich hardop af.

Wanneer mensen dan naar buiten gaan, is het lastig voor ze om zich aan de geldende regels te houden. Staat de deur eenmaal op een kier, dan trekt iedereen erop uit. "Er ontstaat ook iets in zo'n park, iets collectiefs. De persoonlijke moraliteit wordt iets minder duidelijk. Mensen in groepen kunnen gekke dingen doen", aldus Van Baaren.

Echt te druk

Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen liet donderdagmiddag weten dat het echt te druk begon te worden in het Kronenburgerpark. Woensdag werd het park al een keer leeg geveegd, zonder dat iemand een bekeuring kreeg. Bij een volgende overtreding zijn handhavers misschien minder mild en kan een boete volgen.

Hoogleraar gedragsbeïnvloeding Van Baaren waarschuwt dat hard ingrijpen ook verkeerd kan uitpakken. "Dat heeft een negatief psychologisch effect. Dan krijg je meer stress en onvrede en brokkelt je draagvlak af."