Allergie of toch corona? Het zijn lastige tijden voor hooikoortspatiënten

"Er zijn heel veel pollen in de lucht op dit moment", bevestigt Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de Wageningen University & Research. "De temperatuur is erg hoog voor de tijd van het jaar en het kwam na de kou heel snel opzetten. Dan komen de pollen ook in één keer allemaal los en dan gaat het heel hard. Veel hooikoortspatiënten hebben hier last van."

Bekijk de video. De tekst gaat onder de video verder.

Eenvoudige vaststelling

Savelkoul is bekend met het fenomeen van de niesschaamte. Het is vervelend, maar er is niet altijd iets aan te doen. Wel zijn er volgens Savelkoul een paar eenvoudige manieren om voor jezelf in ieder geval min of meer vast te stellen of je last hebt van allergie, of dat er misschien toch meer aan de hand is en je je moet laten testen.

"Als je op basis van de weersverwachtingen al kunt weten dat je misschien last gaat krijgen van je allergie, neem dan van tevoren je medicatie in. Voor veel mensen is dat antihistaminica. Dan heb je de kans dat je er sowieso al minder last van hebt. Heb je niets ingenomen en begint de allergie, neem dan zo snel mogelijk iets en kijk of er een verschil ontstaat. Als dat zo is, dan kun je er ook vanuit gaan dat het je allergie is. Verder kun je ook gewoon naar binnen gaan. Hier heb je minder pollen. Wordt het niezen en hoesten dan ook minder, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk ook om je allergie."

Bij twijfel, thuis-sneltest

Naast deze eenvoudige manieren voor een eerste indicatie is het volgens Savelkoul ook goed om bij twijfel een sneltest te doen. En dan de test die je als consument gewoon kunt kopen voor thuisgebruik. Deze geeft op een gemakkelijke manier uitsluitsel over een vermoedelijke infectie.

Voor mensen die de niesschaamte niet meer aankunnen zijn er felgekleurde polsbandjes die duidelijk maken dat je hooikoorts hebt en geen corona. Maar dat gaat wel om een commercieel product dat niet iedereen direct zal herkennen. Dus dat probleem is waarschijnlijk niet helemaal op te lossen.