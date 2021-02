Hoe is het met MS-patiënt Roeland, twee jaar na zijn behandeling in Moskou?

Deze zaterdag is het exact twee jaar geleden dat Roeland Rietveld in Moskou uit het vliegtuig stapte. Daar werd hij behandeld aan zijn MS, met zogenaamde stamceltherapie. In en rond Elburg zamelden mensen daarvoor bijdragen in en leefden veel mensen met hem mee. Hoe is het nu met hem?

"Ik kom er aan." Roeland Rietveld komt met zijn rollator door de deur gelopen. "Ik kan niet zo goed meer lopen, omdat mijn benen door de MS verlamd zijn geraakt." Toch loopt hij graag. "Wat ik zelf kan, wil ik zelf doen. Ik gebruik mijn traplift ook niet meer. Het kost me wat tijd, maar ik doe wat ik kan."

Het moeilijke lopen is een van de weinige dingen waar Rietveld nog echt last van heeft. "Ik kan inderdaad niet dansen, maar verder kan ik heel veel. En dat is toch wel heel anders dan voordat ik naar Moskou ging."

'Elke dag kon ik minder'

Rietveld kreeg in 2015 te horen dat hij MS had. Op dat moment fietste hij nog naar het ziekenhuis. "Maar één van mijn voeten deed wat lastig." Toch ging hij hard achteruit. "Elke ochtend dat ik wakker werd, kon ik weer iets minder dan de dag ervoor. De medicijnen sloegen niet aan, niets hielp."

Online had hij al veel gelezen over de stamcelbehandelingen in het buitenland, maar zijn neuroloog raadde dat af. "Te gevaarlijk, vond die. En omdat ik alleenstaande vader ben, wilde ik mijn zoons niet achterlaten." Tot hij in 2018 de beslissing nam om tóch naar Moskou af te reizen. "Ik ging ontzettend hard achteruit, en dit was mijn enige kans om dat proces te stoppen."

Daarvoor was geld nodig, want de verzekering dekt deze behandeling niet. In Elburg, waar Rietveld vandaan komt, werd een grote actiedag gehouden. "Dat was ongekend, daar kan ik nog steeds niet bij. Ik had een streefbedrag van 75.000 euro, dat werd daar binnen de kortste keren opgehaald." Uiteindelijk werd er zelfs meer dan 90.000 euro gedoneerd.

Reset van het lichaam

"In Moskou hebben ze mijn eigen stamcellen uit mijn lichaam gehaald", legt Rietveld uit. "Vervolgens ben ik bestraald, en zijn de gezonde cellen terug gestopt. Ze noemen dat ook wel 'de reset van je lichaam'."

En die reset is gelukt. Want hoewel het lopen nog lastig gaat, is Rietveld verder gezond. "De MS is stopgezet. Ik ben 's avonds niet meer bang dat ik de volgende dag weer uitvallen heb. Ik ben niet meer moe, ik ben helder van geest, ik kan gewoon weer heel veel."

En dus loopt hij weer vrij rond in zijn huis, zorgt hij voor zijn zoons en spreekt hij veel met andere MS-patiënten. "Ik hoop dat deze behandeling ook in Nederland aangeboden zal gaan worden, want ik gun anderen ook wat ik weer kan. Ik heb mijn leven teruggekregen, en dat is heel bijzonder."