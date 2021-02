NEC wisselt van keeper, Rens van Eijden terug in basis

NEC-trainer Rogier Meijer bevestigt donderdag dat hij zijn keeper gaat wisselen in de uitwedstrijd tegen Roda JC. Norbert Alblas wordt na mindere wedstrijden vervangen door Mattijs Branderhorst. Daarnaast keert Rens van Eijden terug in de basis. De aanvoerder was de laatste drie duels geschorst na zijn rode kaart tegen Jong FC Utrecht.

"Voor ons team is het heel fijn dat Van Eijden terug is", vertelt Meijer. We hebben niet veel spelers met zo'n bepaalde persoonlijkheid als hem. Rens coacht makkelijk en is fysiek sterk. Daarnaast heeft hij een bepaalde ervaring die ons kan helpen nu we drie keer op rij verloren hebben. Dat is dus heel prettig en hij gaat meteen weer spelen", vertelt de trainer.

Meijer vindt dat zijn team meer kwaliteit moet gaan leveren, hij laat daarom ervaren jongens als Edgar Baretto staan, onduidelijk is alleen nog op welke positie. De Paraguayaan stond de laatste weken in het centrum van de verdediging, als hij daar blijft staan zal Cas Odenthal mogelijk naar de bank verhuizen.

Voor Meijer is er verder geen reden om veel te wisselen, ondanks het drukke schema met drie wedstrijden in een week. "We gaan ook zeker geen spelers rust geven. Op Terrell Ondaan na kunnen we ook iedereen gebruiken. Natuurlijk kijken we naar de belastbaarheid van spelers, maar dat bekijken we wel pas weer na de wedstrijd van morgen."

'Ik kijk niet naar de nummer 2, en ook niet naar de nummer 9'

Tegen Roda JC vrijdag moet NEC zich dus gaan herstellen na een mindere reeks aan wedstrijden. In de wedstrijd wil trainer Meijer zien dat NEC meer kansen creëert dan het de afgelopen weken deed.

"We moeten echt vaker voor de goal komen en gebruik maken van de ruimte die er ontstaat. We moeten meer kwaliteit gaan leveren dan bijvoorbeeld tegen De Graafschap. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we deze week de nadruk gelegd op hoe wij de kansen willen creëren. Dat hebben we gedaan door beelden te tonen, onze ideeën te bespreken en in verschillende oefeningen te laten zien wat wij graag willen zien als trainers."

En alleen door kansen te krijgen, kan NEC uiteindelijk weer naar boven kijken. Want het gat naar de promotieplaatsen is inmiddels bijna onoverbrugbaar geworden. Maar het gat naar de nummer 9 is ook nog maar zeven punten. Als NEC daarbuiten valt, zijn de play-offs om promotie ook nog niet zeker. Maar de Doetinchemse trainer wil niet kijken naar de ranglijst. "We moeten ons gewoon elke week verbeteren. Ik heb nooit naar de nummer twee gekeken en ik kijk ook niet naar de nummer negen. Ik kijk nu naar Roda en ik hoop dat we een bepaalde stijgende lijn inzetten en dan de play-offs halen."

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst, Van Rooij, Baretto, Van Eijden, El Karouani; Vet, Bruijn, Sellouf, Okita, Janga, Tavsan.