Deze verpleeghuizen zijn helemaal gevaccineerd, kunnen ze weer open?

Het teleurstellende antwoord is nee. Vooralsnog volgt Opella de richtlijnen van het RIVM en gelden dus nog alle coronamaatregelen zoals voorheen. "De bewoners hebben het Pfizer-vaccin gekregen dat 95 procent bescherming biedt. Er is dus nog altijd een risico. En het is nog onduidelijk of mensen die gevaccineerd zijn, het coronavirus nog wel kunnen overdragen", zo zegt woordvoerder Jolanda van den Hoek.

Bekijk hier de video over Opella:

Bezoekers vormen risico

Het is dus nog onduidelijk of gevaccineerde bewoners niet-gevaccineerde medewerkers nog kunnen besmetten. Bovendien wijst zij erop dat er nog steeds bezoekers komen, die niet gevaccineerd zijn. Ook zij kunnen besmet raken of het virus naar binnen brengen.

Het is nu rustig qua coronabesmettingen bij Opella. "Maar je weet niet hoe het zou zijn geweest zonder vaccinaties."

Besmet na eerste prikronde

Dat je ook met vaccinaties een risico loopt, bewees zorgkoepel Liemerije in Zevenaar. Halverwege februari raakten daar tien bewoners en tien medewerkers besmet, terwijl de eerste prikronde al was geweest.

"We hebben nu vijftien besmette bewoners en veertien besmette personeelsleden", vertelt bestuurder Joris de Jong. "De besmetting vond plaats ná de eerste prik. Dat is niet iets verontrustends: we weten dat eerste prik niet volledig beschermd en het duurt ook aantal weken voor die bescherming er is. Of er nu een verschil in ziekteverloop is, is moeilijk te zeggen."

Langer wachten op tweede prik

Liemerije-bewoners die nu positief worden getest, moeten nu langer wachten op de tweede prik. "Die waren gepland voor 3 maart, maar mensen moeten eerst geruime tijd negatief testen. Wanneer ze dan precies de tweede prik krijgen, kan ik nu niet zeggen."

Of verpleeghuizen waar de meeste bewoners en medewerkers ingeënt zijn, mogen versoepelen, daar vergadert het Outbreak Management Team deze vrijdag over. Er is daarbij wel één struikelblok. Opella: "Van medewerkers weten we niet of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Onze indruk is dat de bereidheid groot is, maar we vragen het niet en leggen het niet vast. Dat mag wettelijk niet."

