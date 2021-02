Henk zorgt voor ontspanning met zijn ziekenomroep

Ziekenomroepen, veel zijn al jaren niet meer actief. Maar in deze coronatijd is een ziekenomroep misschien wel waardevoller dan ooit, zegt Henk Schipper. Hij zet zich vol passie in voor zijn omroep TVR Mozaïek. Er is echter één probleem: de vrijwilligers kunnen de studio niet in door corona.

"Als mensen het ziekenhuis ingaan liggen ze tegenwoordig veel korter op zaal. En ze nemen allemaal een tablet of mobiele telefoon mee als ze opgenomen worden. Daar kijken ze dan muziek of video's op. Dan kan je denken dat een ziekenomroep geen bestaansrecht heeft. Maar wij spannen ons in voor de mensen die gewoon wel naar de radio willen luisteren of naar onze televisieprogramma's willen kijken", vertelt Henk Schipper.

Meer dan 50 jaar

Voor de Liemers is TVR Mozaïek al meer dan een halve eeuw een begrip. Sinds een aantal jaren worden uitzendingen verzorgd vanuit Zevenaar. In de vestiging van Rijnstate Ziekenhuis staat een professionele studio.

"We werken met amateurs en zorgen voor kwaliteit. Alleen hebben wij met het ziekenhuis afgesproken dat wij nu geen gebruik maken van de studio omdat zo min mogelijk mensen in verband met corona daar rond mogen lopen. Maar daardoor kunnen wij dus geen programma's maken."

Beluister hier het gesprek met Henk:

Thuisstudio en geheugensticks

Geen studio, maar toch maken de vrijwilligers radioprogramma's. Henk is dolblij met de creatieve oplossingen die het team vrijwilligers heeft bedacht, al weet hij niet precies hoe het technisch in elkaar steekt.

"Nee, we hebben een paar hele slimme vrijwilligers. Bertus bijvoorbeeld, die zorgt er nu voor dat een paar mensen vanuit huis een programma kunnen doen. Ze hebben een soort van thuisstudio. En daarnaast kan of wil niet iedere bewoner van een zorginstelling met de tablet of computer omgaan. Dus zetten wij programma's op geheugenstick die dan door medewerkers van die instellingen afgespeeld worden."

Nooit gedacht.. toch gedaan

Henk Schipper is een vitale zeventiger en hij mist de vertrouwde studio in het Rijnstate ziekenhuis. Maar hij is tegelijkertijd verrast dat hij op zijn leeftijd samen met zijn vrijwilligers internet radio en de geheugenstick-oplossing heeft bedacht.

"Nu kunnen mensen toch hun favoriete muziek aanvragen in deze moeilijke coronatijd. Het is voor mij het bewijs dat de ziekenomroep absoluut toekomst heeft in de Liemers."