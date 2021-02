Laatste waarschuwing voor bezoekers van Kronenburgerpark

"Het begint nu toch wel echt druk te worden in het Kronenburgerpark", vertelt een woordvoerder van de gemeente omstreeks 14.30 uur. "We hebben nu via social media opgeroepen aan mensen om uit te wijken naar een ander plekje in de zon als ze merken dat er verantwoordelijke plek meer is."

De politie is extra aanwezig in het park en let tijdens de surveillance extra op het naleven van de coronaregels.

Leeggeveegd

Woensdag werd het op een gegeven moment te druk in het park. Daarom riep de politie op om te vertrekken, waar de vele aanwezigen gehoor aan gaven. Handhavers van de gemeente schreven woensdag geen bekeuringen uit, de politie een onbekend aantal. Rond 18.00 uur was het park leeg.

Donderdag wordt er niet meer extra gewaarschuwd, geeft de gemeente aan. "Als mensen zich vandaag zich niet aan de regels houden dan krijgen ze sneller een bekeuring", aldus de woordvoerder.

Dat geldt overigens ook voor overtreding van het alcoholverbod, dat los van de coronamaatregelen geldt voor het park.