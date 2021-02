Pakketbezorger Tarik O. reed twee keer over man uit Wijchen heen

Pakketbezorger Tarik O. uit Woerden wordt ervan verdacht dat hij in november vorig jaar in Wijchen tweemaal over Sebastiaan Theloosen heenreed na een aanvaring op straat. Dat kwam donderdag in de rechtbank naar voren tijdens de eerste pro forma-zitting van de zaak.

De 42-jarige Sebastiaan liet op die bewuste avond met zijn vrouw de hond uit in de wijk De Ververt, toen hij Tarik O. aansprak op diens rijgedrag in de wijk. O. reed vervolgens met zijn bestelbus over de Wijchenaar heen.

'Ongekend schokkend en verdrietig'

"Dit is iets wat ons allemaal had kunnen overkomen", zei de officier van justitie. "Het is ongekend schokkend en verdrietig dat iemand die de verkeersveiligheid wilde aankaarten, op zo'n manier om het leven is gekomen. Het slachtoffer heeft de verdachte aangesproken op zijn rijgedrag, want er werd wel vaker hard gereden in de straat. Hij wilde een foto maken van het kenteken en stond op dat moment voor het busje."

De verdenking luidt dat Tarik O. vervolgens rechtstreeks op de 42-jarige Sebastiaan inreed. Hij nam de man op de motorkap mee, waarna het slachtoffer ten val kwam en onder de bus terechtkwam. O. reed daarna naar achteren en reed nogmaals over het slachtoffer heen. Daarna maakte hij zich in de bestelbus uit de voeten. In Beuningen reed de politie hem klem. "Het slachtoffer bleef zwaargehavend achter op het asfalt en overleed voor de ogen van zijn vrouw. Hier is sprake van opzet, het slachtoffer is opzettelijk om het leven gebracht en de bestelbus was het moordwapen", aldus de officier.

Verdachte niet in rechtszaal

Zelf ontbrak Tarik O. donderdag in de rechtszaal. Hij deed afstand van zijn recht om aanwezig te zijn. Een verbinding met de instelling waar O. verblijft - voor klinische observatie - bleek niet op korte termijn te realiseren. Zijn moeder en stiefvader waren wel aanwezig in Utrecht. Nabestaanden van de overleden Wijchenaar waren eveneens aanwezig.

De advocaat van O. gaf aan acht getuigen te willen horen, die belastende verklaringen hebben afgelegd tegen haar cliënt. Hun verklaringen over het incident zouden van elkaar verschillen. De advocaat wil echter geen bezichtiging op de plaats van het delict in Wijchen, omdat te belastend zou zijn voor Tarik O. en voor de getuigen, gaf ze aan. De officier van justitie wil dit juist wél, omdat het toegevoegde waarde zou hebben.

Rechtbank: geen schouw in Wijchen

Na het verzoek van de advocaat trok de rechtbank zich even terug, om uiteindelijk te beslissen dat er geen bezichtiging komt in Wijchen waarbij de getuigen hun versie van het verhaal kunnen vertellen. De officier van justitie moet een situatieschets maken van de straat waar de aanrijding gebeurde en de getuigen zullen worden gehoord. Daarna wordt bepaald of er alsnog een zogenaamde 'schouw' in Wijchen nodig is.

Tarik O. blijft voorlopig vastzitten. De volgende pro forma-zitting is binnen drie maanden. Pas daarna wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Het uitdrukkelijke verzoek van de rechtbank aan verdachte O. is om bij de volgende pro forma-zitting ook aanwezig te zijn.

Zie ook:

Hoewel het feit in Wijchen plaatsvond, is de zaak ondergebracht bij de Rechtbank Midden-Nederland. Dat komt doordat een familielid van Tarik O. bij de rechtbank in Arnhem werkt.