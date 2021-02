Champagne bij De Graafschap: 'Ik wilde er wat speciale mensen bij hebben'

De donderdagochtend bij De Graafschap stond in het teken van de handtekening die Snoei zette. In de bestuurskamer van het stadion werd champagne ontkurkt en sprak de clubleiding enkele mooie woorden. Bij de handeling waren onder meer manager Peter Hofstede aanwezig en ook de zaakwaarnemer die Snoei al jaren bij staat, Hakim Slimani (zie foto van De Graafschap).

Bekijk hier de reactie van Snoei:

Zelfde hout

Ook Martin Mos, de markante voorzitter van De Graafschap, had zijn sportbolide van stal gehaald om naar Doetinchem af te reizen. "De voorzitter is eigenlijk nooit bij dit soort dingen, maar ik had hem heel brutaal uitgenodigd om te komen", opent de goed gemutste Snoei die bijtekende tot de zomer van 2022.

"Dit is een bijzonder moment voor mij. Je tekent niet elke dag een nieuw contract en dan wil ik daar graag wat speciale mensen bij hebben. Martin en ik botsen ook wel eens hoor, maar niet vaak. Met hem heb ik een speciale klik. We zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Het was enorm plezierig dat hij wat tijd kon vrij maken om bij dit moment aanwezig te zijn."

Martin Mos: "Snoei heeft een goede staat van dienst" Foto: Omroep Gelderland

Slecht is slecht

Snoei: "We hebben een glaasje champagne gedronken. Niet teveel, want ik moet straks nog op het veld staan", vertelde de trainer uit Didam. "Of Mos nog iets gezegd heeft? Dat is persoonlijk. Maar hij doet dat op zijn eigen persoonlijke manier. Ik vind dat bijzonder. Dat zie je niet zo veel meer in de voetballerij. Het is leuk om dat soort mensen tegen te komen. Je leert zo weer wat nieuwe voetbalvrienden kennen. Martin kan heel kritisch zijn. Slecht is ook gewoon slecht. Hij analyseert voortreffelijk, als een halve trainer. De manier waarop spreekt mij aan."

Snoei: "Mensen als Mos zie je niet zo veel" Foto: omroep gelderland

Verrijking

Mos is vol lof over de 57-jarige Snoei. "Ik kreeg inderdaad een appje van Mike waarin hij zei het leuk te vinden als ik erbij zou zijn. Ik heb daar toen tijd voor vrij gemaakt, want normaal gesproken ben ik hier nooit bij. Hij heeft een uitstekende staat van dienst. Wat ik goed vind, is dat hij ook jeugd inpast. Dat is niet makkelijk dit seizoen, maar hij staat er voor open en dat is een verrijking voor De Graafschap. Hij kent iedereen bij de jeugd en besteedt er veel aandacht aan."

"Daarnaast vind ik dat wij ook heel aardig voetballen. Vergeet niet dat dit een rare tijd is. Mensen kijken tegenwoordig alleen voetbal op TV. Als wij dan na een grote wedstrijd in bijvoorbeeld De Bundesliga komen, dan is het niveau minder inderdaad."

Relaxter

"Wat ik vanochtend gezegd heb? Niet zoveel hoor. Dat ik het zeer verdiend vind en dat we 100 procent vertrouwen hebben in de toekomst. En ook dat het mooi zou zijn als we nog even dertien wedstrijden drie punten pakken. Wij hebben iedere week na de wedstrijd wel even contact. Mike is de laatste tijd ook relaxter voor de microfoon geworden. Je mag best eens chagrijnig of pissig zijn, maar je moet wel gewoon antwoord geven. In het begin ging dat een keer mis en toen heb ik gezegd dat we dat niet te vaak moeten hebben. Maar nu doet hij dat goed."