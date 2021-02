Na jaar thuiswerken zien deze collega's elkaar weer

"Je voelt je soms losgekoppeld van het werk door het vele thuiswerken" vertelt Marcel Wenting van NXP. "Het is wel zwaar, ik ben een stuk of zeven keer in bijna één jaar tijd op het werk geweest." Hij heeft samen met collega's het initiatief genomen om 'buddy walks' te doen.

Naar elkaar toe in de pauze

Het is een fysieke lunchwandeling in de pauze. "We wonen niet allemaal in dezelfde stad, dus moeten naar elkaar toe rijden. Je gaat eens per twee weken naar iemand toe, want de ene keer is het in jouw stad en de andere week in de stad van je buddy", vertelt Wenting.

Wenting ontmoet vandaag zijn collega René van den Berg met hond Bo. "We hebben elkaar al zo lang niet in levende lijve gezien." Ook René geniet zichtbaar: "Het is leuk je nu echt weer te zien", zegt hij lachend. "Hoe is het met je, jongen?"

Mysterieuze koffiegast

Bij Royal Haskoning in Nijmegen wandelen ze ook, maar doen ze toch ook geregeld nog wat online. "We doen ook aan online pubquizzen met soms wel 60 man. We hebben ook de 'mystery coffee-gast', vertelt Franc van de Wielen van Royal Haskoning.

"Je gaat dan online koffiedrinken, maar je weet van tevoren niet met wie. Heel leuk, op normale uitjes zoek je toch vaak bekenden op ." Hij legt uit dat startende collega's die het afgelopen jaar begonnen zijn het daar echt van moeten hebben nu.

Lunchen met je collega's vanuit huis Foto: Omroep Gelderland

Je collega met een broodje in de mond voor de laptop, dat zie je ook gebeuren bij medewerkers van Royal Haskoning. "Ja hoor, digitaal lunchen, iedere donderdag. Vandaag is er iemand jarig en dan veranderen we allemaal het achtergrond scherm, met ballonen", vertelt Van der Wielen.

Zelfs het eten voor het scherm en gezellig kletsen is volgens hem iets wat gewoon wordt. "Vanochtend hadden we nog een hele vroege meeting en toen had een collega nog yoghurt in de snor. Dan wijs je je collega daar ook online gewoon even op."

Omroep Gelderland heeft met meer bedrijven gesproken in de provincie. En alle bedrijven proberen het onderlinge contact van de medewerkers zo goed mogelijk te onderhouden. Favoriet zijn toch wel de wandelingen en de online pubquiz, lunches of borrels.

