Lieftink twijfelgeval bij De Graafschap, Hilderink vervanger van geschorste Lelieveld

Na een veelbelovende start van het seizoen met twee prima overwinningen, liet De Graafschap zich op 21 september plotseling vernederen bij Jong AZ. In Wijdewormer kregen de Superboeren met 7-3 een ongenadig pak slaag. "De slechtste wedstrijd van het seizoen", kijkt Elmo Lieftink terug. "Maar van eerherstel of revanchegevoelens is niet echt sprake. We willen vooral blijven winnen en promoveren. Daar is iedereen mee bezig."

Snoei kijkt er iets anders tegenaan. "Het was beschamend wat we daar deden. We hebben zeker iets recht te zetten en dat is absoluut onderwerp van gesprek geweest deze week."

Voorzichtig

Lieftink is een twijfelgeval voor het duel met Jong AZ vrijdagavond om 21.00 uur op De Vijverberg in Doetinchem. De 27-jarige middenvelder viel zondag tegen NEC uit met een spierblessure. Snoei is voorzichtig met de speler die hij als enige tot nu toe altijd in de basis zette. "Ik ga na de training nog even met hem zitten. Ik twijfel en weet niet of we met hem moeten starten. Straks zijn we Elmo net als Hamdaoui twee maanden kwijt."

Hilderink

Behalve Lieftink treedt De Graafschap tegen de talenten van AZ aan op volle oorlogssterkte. De verwachting is dat de 18-jarige Milan Hilderink uit Steenderen mag beginnen centraal in de verdediging. Julian Lelieveld is namelijk geschorst waardoor Jasper van Heertum waarschijnlijk als rechtsback start. Hilderink komt voort uit de eigen opleiding.

Als Lieftink niet kan spelen, is de kans groot dat Jesse Schuurman zijn positie inneemt. Snoei heeft te maken met luxe-problemen. Hamdaoui, Konings, Schuurman, Dekker, Opoku en Platje hoorden zondag tegen NEC allemaal bij de reserves. De Graafschap staat tweede, vier punten achter SC Cambuur.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Van Heertum, Van Huizen, Hilderink, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman (Lieftink), Leemans, Verbeek; Seuntjens en Van Mieghem