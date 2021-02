Oude IJsselstreek blaast paasvuren af

"Een paasvuur betekent meestal dat mensen bij elkaar samenkomen. De verwachting is dat dit ook begin april nog niet kan binnen de dan geldende maatregelen" aldus Oude IJsselstreek. Mike Bultink, voorzitter van Schutterij De Eendracht geeft aan dat ze het wel hadden aan zien komen: "Alsnog vinden wij het erg jammer." De vereniging is de organisatie van het Paasvuur Etten. Vorig jaar ging het traditionele vuur na veel wikken en wegen ook niet door wegens de coronamaatregelen. "De organisatie heeft wel veel andere mogelijkheden voorgelegd zodat het vuur misschien in aangepaste vorm door zou kunnen gaan, maar uiteindelijk hebben het bestuur en de organisatoren van het vuur besloten dat het risico te groot is" aldus Bultink. Ook zou het evenement zich dan niet meer lonen door de extra kosten voor bijvoorbeeld het testen van mensen op het coronavirus.



Bultink geeft aan dat de schutterij financieel gezien veel misloopt door dit besluit: "We hebben vorig jaar een sponsoractie gehouden waardoor de kosten gelukkig een beetje gedekt werden, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met de inkomsten van het paasvuur." De voorzitter geeft aan dat de De Eendracht op dit moment aan het interen is op haar eigen vermogen: "Het zijn al roerige tijden en het zou lastig worden als we de inkomsten van de kermis in september ook nog moeten missen."



Kantine-inkomsten

De schutterij loopt naast de inkomsten uit de kermis en het paasvuur, ook de omzet van de kantine mis. "Wel gaan de contributies door, het is fijn dat de leden hier niet moeilijk over doen", aldus Bultink. "Dat geeft ons wat extra financiële middelen om de rekeningen te betalen."





