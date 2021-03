Slechts een handvol Gelderlanders maakt kans op Tweede Kamerzetel

Slechts een handvol Gelderlanders maakt deze verkiezingen kans in de Tweede Kamer te belanden. Naast de zeven Gelderse politici die al in de Kamer zitten en op verkiesbare plekken staan, komen er misschien enkele politici uit onze provincie bij.

De Nijmeegse GroenLinks-fractievoorzitter April Ranshuijsen zit goed. Zij staat namelijk op plek 11, haar partij behaalt op dit moment 12 zetels in de peiling van Ipsos (d.d. 10 maart 2021). Een klein verlies ten aanzien van de huidige 14 Kamerzetels. Ook op plek 11 staat SP-fractievoorzitter Sunita Biharie uit Apeldoorn. In de politieke barometer scoort haar partij nu 10 zetels. Op dit moment heeft de SP er 14. De beide partijen gaan nek aan nek.

'Zekerheid' voor VVD en PVV

Wie zeker een zetel zal innemen, is VVD'er Peter de Groot uit Harderwijk. Met zijn vierentwintigste plek kan er weinig misgaan - de VVD scoort er 39 in de peilingen, hoewel de laatste dagen ook geluid kwam van een kleine dip voor de partij. Mocht de VVD succes boeken, zou dat goed nieuws zijn voor Erik Haverkort uit Eefde, want zijn naam prijkt op de 38e plek van de kieslijst.

Marjolein Faber uit Hoevelaken, nu fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Gelderland en Eerste Kamerlid, staat op plaats 18. De peilingen zijn gunstig: de PVV zou volgens Ipsos op dit moment 21 zetels winnen. Genoeg dus voor Faber om de Kamer in te komen.

Charlotte Brand (PvdA Nijmegen) heeft een klein wonder nodig. Haar partij kreeg vier jaar geleden een grote nederlaag om de oren en behield negen zetels. De PvdA zou er nu op 11 kunnen rekenen. Brand staat echter op plek 15.

Bekijk onze video over de verkiezingen. De tekst gaat daaronder verder.

Welke Kamerleden wel/niet?

Huidige Gelderse Kamerleden Farid Azarkan (DENK, plek 1), Rob Jetten (D66, plek 2), Chris Stoffer (SGP, plek 2), Lisa Westerveld (GroenLinks, plek 10), Jacco Geurts (CDA, plek 11) en Evert Jan Slootweg (CDA, plek 18) zijn afgaande op de peilingen van februari verzekerd van een Kamerzetel. Eppo Bruins (ChristenUnie, plek 7) valt nu net buiten de boot.

Dat Gelderlanders (ruim 2 miljoen) maar mondjesmaat worden gerepresenteerd, blijkt wel uit het feit dat er op dit moment zeven Gelderlanders in de Tweede Kamer zitten. Afgaande op inwonertal zouden dat er zeker tien meer moeten zijn.

Apeldoorner Sunita Biharie zei daar eerder over: "Ik houd niet van het woord privilege, maar je hebt wel een privilege als je in de Randstad woont. De media zitten er bovenop. Er moet hier heel wat gebeuren willen wij in zicht zijn. Als je het hebt over woningen, hebben ze het vaak over Rotterdam en Amsterdam en niet over Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen."

Regio's spreiden

Haar collega in de Apeldoornse raad Jan Kloosterman van de SGP vertelt dat zijn partij duidelijk rekening houdt met regionale spreiding van de kandidaten. Kloosterman doet het goed binnen de SGP, en zijn inzet wordt gewaardeerd met een negende plek op de kieslijst: "Dat ik daar sta, heeft er ook mee te maken dat Chris Stoffer (uit Elspeet, red.) de nummer 2 is van onze partij."

Er zitten dus wat plekken tussen hem en zijn andere Gelderse collega. Onder meer op die manier spreidt de SGP de diverse provincies op de lijst, maar er zijn ook andere afwegingen die de partij maakt.

Op 15, 16 en 17 maart mag Nederland naar de stembus. Daarna moet definitief duidelijk zijn wie Gelderland in Den Haag vertegenwoordigen.

Zie ook: Sunita en April, twee vrouwen met een gedeelde strijd tegen onrecht