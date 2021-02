Winkelen op afspraak: Hema en Blokker wel, Ikea niet

Volgens de regels van het kabinet mogen er twee klanten per verdieping naar binnen en dan voor een tijdspanne van 10 minuten. De woordvoerders van zowel de Hema als de Blokker stellen, dat winkelen op afspraak op deze manier 'geen zoden aan de dijk zet'. Maar, zo benadrukken de twee, het contact met de klanten is zo belangrijk dat de ketens volledig aan de nieuwe manier van winkelen meedoen. Daarnaast blijft het systeem van Click en Collect bestaan.

Voor woonketen Ikea is de opening, die premier Rutte dinsdagavond bood geen optie. De Ikea in Duiven blijft grotendeels dicht. Alleen klanten die gebruik maken van digitale plansystemen zoals voor keukens, kunnen vanaf woensdag langs komen, maar wel onder strikte voorwaarden. Ikea stelt zich voor de rest te willen richten op online en Bestellen en Ophalen.

Nog niet alle grote ketens weten wat ze gaan doen. Action is bezig met het opzetten van een digitaal reserveringssysteem, maar stelt tegelijkertijd dat de toegestane werkwijze van 2 klanten per verdieping per tien minuten eigenlijk niet geschikt is voor haar winkels. Action verwacht vanaf woensdag 8 klanten per uur te kunnen gaan ontvangen.

Tuincentra hebben al eerder aangegeven zo snel mogelijk weer open te willen gaan, maar vinden dat er meer bezoekers moeten kunnen komen op het winkeloppervlak dat in de buitenlucht ligt. Tuinbranche Nederland gaat uit van 1 bezoeker per 40 vierkante meter. Bovendien wijst Tuinbranche Nederland erop, dat veel van tuincentra grote en hoge winkels zijn met glazen daken die open kunnen. De branchevereniging is bang, dat als er niet meer klanten mogen komen de centra met de lente in aantocht met veel onverkochte planten blijven zitten.