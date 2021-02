Podcast 'De dood van Robert': de buren hoorden geschreeuw uit het pand komen

Woensdagavond 19 februari 2020. De verwarde Robert plaatst op zijn Facebook-pagina ‘Help, bel 112’. Een uur later is hij dood. Zijn vader Richard belt zo'n 24 keer tevergeefs naar de instelling. Ondertussen horen buren geschreeuw uit het pand komen. In de tweede aflevering van de Omroep Gelderland-podcastserie 'De dood van Robert' gaan podcastmakers Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra op zoek naar nieuwe aanwijzingen.

Robert Dönnges woont in Wageningen bij de RIBW - een instelling voor begeleid wonen - als het helemaal misgaat. Hij is psychotisch en denkt dat iemand hem wil vermoorden. Die avond overlijdt hij.

In de spraakmakende podcastserie 'De dood van Robert' verzamelen journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra de puzzelstukjes over wat er die avond gebeurd zou kunnen zijn. In de tweede aflevering, die vanaf vandaag beschikbaar is, maken ze een reconstructie met de buurman, die die avond een audio-opname maakt van het geschreeuw uit de instelling.

Ziekenwagens reden de straat uit

Roberts vader Richard vertelt over de 'slechte film', waarin ze die avond terechtkwamen. "Je weet niet wat je moet denken, maar je gaat steeds harder rijden. Toen kwamen we de straat inrijden, kwamen we twee ziekenwagens tegen die net wegreden. Dus wij naar dat pand toe, werden we door de politie tegengehouden. 'Ik wil naar binnen. Ik wil naar binnen', zei ik. Toen kwam de leidinggevende naar buiten, en die zei toen: ik heb slecht bericht."

Over de podcast:

De dood van Robert is vanaf 19 februari te vinden in je favoriete podcastapp, zoals Spotify of Apple Podcast, en op omroepgelderland.nl/dedoodvanrobert.

Iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering uit. Wil je reageren of in contact komen met de makers? Dat kan: mail naar robert@gld.nl.