Afrijden voor het rijbewijs mag weer, Apeldoornse rijschoolhouder bestookt

Een van de rijschoolhouders die blij zijn dat ze weer aan de bak mogen, is Bert van Bokhorst in Apeldoorn. Onder zijn kritisch oog en dat van verslaggever Steven Ophoff, draait een motorrijder bij Omnisport in de stad zijn eerste rondjes.

Het is zijn eerste les, zegt de instructeur tegen de verslaggever, zelf fervent motorrijder. "Het is een goede eerste les. We zijn al bezig met wat remoefeningen. En die pakt-ie lekker op."

Puzzelen om achterstand weg te werken

Dinsdagavond maakte het demissionair kabinet bekend dat rijinstructeurs vanaf 3 maart hun werkzaamheden mogen hervatten. Voor motorrijles was het werk al hervat, zegt de Apeldoornse instructeur. "Voor ons is het na al die stilstand met corona ook even een puzzel. We hebben veel moeten uitstellen, er is een wachtlijst. We zijn hard aan het werk om alles weer op de rit te krijgen." Van Bokhorst verwacht dat het niet al te lang duurt voor die achterstanden zijn ingelopen. Hij denkt aan een aantal weken.

Kandidaten staan te trappelen

Het CBR moet ook weer opstarten, wanneer er weer volop examens mogen worden afgenomen, weet de Apeldoornse instructeur niet. "Het CBR gooit niet alles meteen open. "We moeten het ook samen doen, de rijscholen en het CBR."

Nadat op de coronapersconferentie duidelijk werd dat examens weer mogen, meldden kandidaten zich al bij zijn rijschool. "Onze telefoon gaat om 18.00 uur op het antwoordapparaat, maar ze weten ons op andere manieren wel te vinden. We hebben Whatsapp, we hebben Facebook, Instagram. We werden dinsdagavond bestookt."