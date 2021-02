GGD Noord- en Oost-Gelderland ziet fors meer bereidheid tot vaccineren

Uit de laatste coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland blijkt dat bijna 8 op de 10 inwoners van de regio bereid is zich te laten vaccineren. Dit is een flink meer vergeleken met de peiling in november, toen 51% aangaf zich te willen laten vaccineren.

Het percentage mensen dat twijfelt over het nemen van een vaccin is meer dan gehalveerd van 36% in november naar 14% in februari. De meest genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is ‘twijfel aan de veiligheid van het vaccin’, gevolgd door ‘twijfel aan de werking van het vaccin’ en ‘er moet meer aandacht komen voor het opbouwen van weerstand’. Eén van de respondenten (man, 53 jaar) geeft aan “Ik wil mij wel laten vaccineren omdat ik zo snel mogelijk terug wil naar een normaal leven, waarbij alle leuke dingen weer mogelijk zijn.”

‘Muren komen op mij af’

Het aandeel mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15% in april tot 23% in februari. De sterkste toename -van 23% in april tot 44% in februari- is bij jongvolwassenen. Ook onder alleenwonenden is de toename sterker dan gemiddeld. Zo geeft een mannelijke respondent van 43 jaar aan: “Omdat ik alléén ben en vanuit thuis werk, beginnen de muren letterlijk op mij af te komen. Ik mis de sociale contacten enorm.”

Minder beweging

De corona-uitbraak blijft ook van invloed op de leefstijl. Zo geeft een groter deel van de respondenten aan minder te bewegen ten opzichte van de voorgaande peiling (45% in februari ten opzichte van 34% in november). “Ook zien we dat een deel van de respondenten minder gezond is gaan eten en slechter slaapt, maar deze toename is minder sterk. Daarnaast is een deel van de respondenten juist gezonder gaan leven. Zo is het percentage dat aangeeft minder alcohol te drinken en gezonder is gaan eten, gestegen”, aldus de GGD.