Frank helpt al vijftien jaar kievitten en grutto's

"Het geeft een kick als je kuikens ziet lopen in het land. Dat we de populatie uitgebreid hebben." Frank Bouwhuis van de Weidevogelbescherming Achterhoek stopt al zijn energie en vrije tijd in de bescherming van de weidevogels.

In een weiland bij Zieuwent ziet Bouwhuis de kievit meteen. "Daar tussen die boerderij en die oude eik. Dat zwarte puntje." Voor een ongetraind oog blijft het bij een puntje. Bouwhuis ziet meteen of het een enkele vogel is, een paartje of een nest.

Samen werken voor kuikens

Voor Bouwhuis blijft het dan ook niet bij het spotten van de vogel. Daarna begint het eigenlijk pas. "Nu moeten we ons best doen het eerste ei te vinden, en daarnaast zorg dragen de nesten te vinden en te proberen samen te werken met de landeigenaren om de kuikens groot te maken."

Het eerste gevonden kievitsei was vroeger een prima reden voor een artikel in de krant met een foto van de trotse vinder. Bouwhuis is er best bedreven in.

Manier van vliegen

"De manier van vliegen zegt wat. Als hij recht omhoog vliegt en veel geluid maakt is het niet interessant. Als ze breder wegvliegen en minder geluid maken, zitten ze tegen leggen aan. Of als er een kraai overvliegt en ze ageren, zegt dat ook wat. Want ze willen niet dat er een kraai in de buurt van hun nest komt."

Maar voor Bouwhuis zijn alle nesten die na het eerste komen net zo belangrijk. Om ze te markeren, zodat de boer ze niet per ongeluk kapot maait. "Als vereniging van weidevogelbeschermers willen we de vogelstand omhoog krijgen en daarbij niet voor de voeten lopen van de grondeigenaren. Die moeten hun geld verdienen."

Dan toch even over dat eerste kievitsei. Dat wordt vaak gevonden in Friesland of Gelderland, en Bouwhuis heeft goede hoop dat die net als vorig jaar - toen was het raak in Bruchem - weer in onze provincie wordt gespot. "Het wordt vanuit het zuiden warmer dus hopelijk zijn ze er hier dan iets eerder aan toe."

