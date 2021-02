Leerlingen weer welkom op Metzo College

"De online lessen lopen wel goed, maar je merkt dat de leerlingen een hoop missen", aldus directeur Hans Baan. "De meeste leerlingen geven aan dat het wel goed gaat, maar je merkt aan ze dat ze zijn veranderd." Leerlingen uit examen- en praktijkklassen kregen al fysiek les, maar door de versoepelingen kunnen nu ook alle andere leerlingen weer naar school komen. "Ik ken een meisje uit het derde leerjaar dat blij is dat ze weer naar school kan omdat je dan toch beter les krijgt", vertelt Joni Willemsen, eindexamenleerling op het Metzo College.



Afgelopen najaar worstelden veel middelbare scholen met het aantal besmettingen onder leerlingen. "Als je op tijd merkt dat iemand ziek is of ziek begint te worden moet je snel reageren", vertelt de directeur. Volgens Baan hebben ze door middel van goede communicatie en aanvullende maatregelen afgelopen jaar veel besmettingen voor kunnen blijven: "Ik ga ervan uit dat dat ons opnieuw lukt."



Puzzelen met rooster

Voor de school weer open mag moet er nog een rooster de deur uit en dat is volgens de roostermaker nog een hele opgave. "Klassen en clusters moeten omgegooid worden, je moet per klas rekening houden met hoe je ze indeelt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de clusters en de praktijkles", aldus Anton Munster, roostermaker op het Metzo College. "Met die puzzel ga ik nu beginnen, daar ben ik nog wel de rest van de week inclusief het weekend mee bezig."



School voelde leeg

De school voelde volgens de directeur de afgelopen weken leeg: "Soms werk je in een vakantie en dan geniet je echt van de rust, maar nu voelt het niet goed. Dat merken we allemaal." Joni Willemsen doet dit jaar eindexamen en mocht daarom wel op school komen voor haar lessen, zij kon de lege school wel waarderen: "Ik vond het wel fijn dat ik met mijn leerjaar de hele school voor mezelf had."





