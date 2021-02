Blueband-bajes versoepelt quarantaine, wel nieuwe coronagevallen

Nog eens vier gevangenen in de Blueband-bajes in Arnhem hebben corona. Dat meldt het ministerie van Justitie. Toch versoepelt de gevangenis langzaam de regels die verspreiding van het virus tegengaan.

Maandag en dinsdag werden ruim tweehonderd gedetineerden, die eerder negatief hebben getest, opnieuw op het virus getest. Daaruit is naar voren gekomen dat nog eens vier van hen zijn besmet. Het aantal besmette gedetineerden in de gevangenis in Arnhem-Zuid komt daarmee op 41.

De gevangenen die opnieuw negatief hebben getest, mogen weer in kleine groepen deelnemen aan het dagprogramma, zegt woordvoerder Robert Meijer. "Het gaat dan om bellen, koken, luchten en douchen. Dat bouwen we stapsgewijs weer op. Dat doen we in nauw overleg met de GGD."

Klachten van familie

Bij Omroep Gelderland hebben zich familieleden gemeld die klagen dat ze dagenlang niets hoorden vanuit de gevangenis. "Normaal belt hij elke dag met mij", aldus de moeder van een jonge gedetineerde die ongerust werd maar vanuit de instelling nul op het rekest kreeg. "Ze wilden me niets vertellen."

Uiteindelijk kreeg de vrouw toch contact met haar zoon. Ook meldde de echtgenote van een gedetineerde zich bij Omroep Gelderland. Zij zegt: "Mijn man heeft ook al dagen niet gedoucht. Luchten doen ze ook niet."

Dat luchten wordt weer opgestart, meldt Meijer. "Naar verwachting kan na 7 maart het volledige dagprogramma weer worden aangeboden, inclusief arbeid. Tijdens de quarantaine krijgen de gevangenen extra washandjes en handdoeken in hun cel."

'Douchen in quarantaine gaat niet'

De cellen in de Blueband-bajes hebben geen douche, verduidelijkt Meijer. In groepen douchen tijdens de uitbraak is volgens de zegsman niet mogelijk. "Dat geldt ook voor bellen. Dat moet dan één voor één, ze moeten worden opgehaald en nadat ze de tien minuten die ze daarvoor hebben, hebben gebeld weer onder begeleiding terug naar hun cel. Dat lukt niet."

De directie van de PI kreeg één mail, aldus Meijer, van een bezorgde moeder over contact dat uitbleef door de corona-uitbraak. "We willen niets liever dan het contact tussen de gedetineerden en de familie zo goed mogelijk laten verlopen, maar in een quarantainesituatie is het contact helaas beperkt. Dat zei het personeel aan de telefoon ook als er werd gebeld."

Nog 16 in isolatie

Van de totaal 41 besmette gedetineerden zijn er inmiddels 25 hersteld, besluit Meijer. "De andere zestien gedetineerden hebben geen tot milde klachten en blijven nog in isolatie op eigen cel."

