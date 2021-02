Telefoon roodgloeiend bij kapster in Ulft

"De telefoon staat roodgloeiend en ik krijg ook veel berichten via Facebook-Messenger en WhatsApp." aldus Hermsen. De kapster is blij dat ze haar klanten na bijna drie maanden weer mag knippen en kleuren. Ze heeft de gehele periode dat ze gesloten was een positieve blik op de situatie gehouden. Toch werd het ook voor haar lastig om de moed erin te houden na bijna drie maanden zonder werk te zitten. "Elf weken dichtzitten is een hele lange tijd, het is je beroep en je wil eigenlijk iedere minuut van de dag weer beginnen", vertelt Hermsen, "daarom komt het gewoon goed uit dat we drie maart eindelijk weer mogen beginnen."



Kappers hebben de afgelopen tijd bijna geen steun gekregen van de overheid volgens Hermsen, waardoor ze zich niet gehoord voelden door hen. “Nu heb ik het geluk dat ik aan huis zit en geen last heb van bijkomende kosten", aldus Hermsen. “Voor mijn collega’s met een pand en personeel vind ik de situatie heel bezwaarlijk dat ze zo'n zware tijd achter de rug hebben, ze moesten zelfs buffertjes en andere spaarpotjes aanbreken om maar te blijven bestaan.”



Uitgerust te werk

Nu bekend is geworden dat ze volgende week weer mag knippen en kleuren is Hermsen druk met het maken van afspraken en het treffen van voorbereidingen. De kapster kan niet wachten om weer aan het werk te gaan: "Het gaat helemaal goed komen, ik ben helemaal uitgerust."





