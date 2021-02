Kloosterboeren Hengelo: "Niets doen is geen optie: water moet het land op"

Al jaren hebben de acht kloosterboeren in Hengelo te kampen met droogte. Maar na woensdag is er een klein lichtpuntje. Samen met waterschap Rijn en IJssel brengen ze nattigheid naar de weilanden.

Als je met boeren over de droogte praat, dan spreken de gezichten van de agrariërs boekdelen. Het gezicht staat meestal op onweer. Gewassen groeien niet meer, en de kosten voor het plaatsen van beregeningsinstallaties tikken flink aan.

Nu al droog

"Je ziet het ook nu al weer, ondanks de sneeuw is het nu al weer droog", zegt Benno Rondeel namens de kloosterboeren. Maar de boeren onder de rook van Hengelo zitten gelukkig in een bijzonder gebied: waterbedrijf Vitens pompt er water op om een groot deel van de Achterhoek van nattigheid te voorzien.

Sloot vol water gebruiken voor land

Woensdag kunnen die boeren toch een brede glimlach op hun gezicht tonen. Er gebeurt namelijk iets om ze te helpen: het waterschap heeft een pomp geplaatst die het water oppompt uit een sloot die grenst aan het boerenperceel. "Deze sloot is een aftakking van de Veengoot, een watergang hier in de omgeving", legt Daniel Nieuwenhuis van het schap uit. "Deze sloot zit nu vol met water door de regen en de sneeuwval van de afgelopen periode. Normaal gesproken zou dit water richting de IJssel stromen, maar nu gebruiken we het dus lokaal."

Onderzoeken of het werkt

In de middag wordt de pomp aangezet en gaan de kranen open. Een klein applausje kan er zeker van af als het weiland zich vult met water. "We weten niet of het gaat werken, maar niets doen is geen optie", zegt Benno Rondeel namens de kloosterboeren.

Het idee is nu dat de komende twee weken het water de bodem gaat voeden. "Heel langzaam moet dit water dat nu in deze sloot zit infiltreren in de bodem", legt Nieuwenhuis uit. "En als het niet meer nodig is, zetten we de pomp stil." Tegelijkertijd vinden er allemaal onderzoeken plaats om te zien wat er gebeurt. "Want uiteindelijk hebben we hier in de hele regio een probleem en als we dit werkt, dan zouden we dit kunnen uitrollen."

Zie ook: Water wordt schaars in de Achterhoek, maar wie krijgt het?