Zeven weken na eerste prik is nog altijd onduidelijk wat effect van vaccin is

Acute zorgmedewerkers van het ziekenhuis werden na een intensieve lobby met voorrang gevaccineerd. Zeven weken later is echter het effect op het ziekteverzuim nog onbekend. Wel lijkt het aantal besmettingen onder ingeënt zorgpersoneel te dalen, maar het is onduidelijk of dat door de vaccinaties komt.

Dit blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland langs meerdere Gelderse ziekenhuizen.

Op 6 januari werden de eerste ziekenhuismedewerkers gevaccineerd, na een hoogoplopende discussie in de weken rond kerst en oud en nieuw. De besmettingscijfers gingen toen weer rap omhoog en er werd intensief gelobbyd om ziekenhuispersoneel voorrang te verlenen. Die handen aan het bed waren immers nodig om de vele coronapatiënten te verzorgen, zeker in het geval van een derde golf.

'Eerste voorzichtige effect'

Nu, op de drempel van de derde golf, is echter onduidelijk of die prikken het gewenste effect hebben bereikt. Minister Hugo de Jonge zei in de laatste coronapersconferentie wel dat het aantal besmettingen onder acute zorgmedewerkers daalt en noemde dat een 'eerste voorzichtige effect van vaccinatie'.

Maar ziekenhuizen in Gelderland vinden het te vroeg om die relatie te leggen. "Er spelen verschillende factoren een rol: zorgpersoneel werkt nog altijd met beschermende maatregelen, ook als ze gevaccineerd zijn. En de besmettingen in de regio daalden ook", stelt een woordvoerder van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Testen en quarantaine

Bovendien, stelt Planmen, een bedrijf dat personeelsroosters maakt in de zorgsector in het hele land, 'het overgrote gedeelte van het verzuim afgelopen jaar zat niet zozeer in daadwerkelijk besmette medewerkers maar in medewerkers die in afwachting waren van testresultaten of in quarantaine zaten'.

En dat verandert niet voor mensen die gevaccineerd zijn. "Ze moeten zich bij klachten nog steeds laten testen en in quarantaine gaan, want ze kunnen nog steeds mensen besmetten", zegt een woordvoerder van het CWZ.

Grote groep nog niet ingeënt

Verschillende ziekenhuizen zeggen wel dat het ziekteverzuim soms met een enkele procentpunt daalt, van bijvoorbeeld acht naar zeven procent, maar er zijn alleen cijfers over het hele ziekenhuis. Dat is inclusief een grote groep personeel dat nog niet gevaccineerd is.

"Er is een relatief kleine groep gevaccineerd binnen het SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix, red.), zo’n vijftien procent", rekent een woordvoerder daar voor. "Dat is een te klein percentage om invloed te hebben op het ziekteverzuim. Wellicht dat we er meer over kunnen zeggen als een grotere groep gevaccineerd is."

