Erepenning voor veertig jaar Doesburgsche Mosterd

'Doesburgsche Mosterd' is een begrip. De fabriek en het museum trekken al jarenlang veel nationale en internationale bezoekers. Begin jaren tachtig nam het echtpaar van Blokland het bedrijf over van de ouders van Marian van Blokland-Kuperus. Inmiddels zijn ze beiden bijna zeventig en wordt het fysiek te zwaar om het werk te blijven doen. Maar het stel wilde niet met pensioen voordat een geschikte nieuwe eigenaar van de fabriek en het museum was gevonden.

Kandidaat gevonden

Die geschikte kandidaat is na ruim een jaar zoeken inmiddels gevonden. De 26-jarige Timon Houwers uit Aalten neemt het bedrijf en het bijbehorende museum over. Het echtpaar heeft er alle vertrouwen in dat hij dit kan. Houwers is afgestudeerd in de voedingsmiddelentechnologie en wilde graag in het oosten van het land aan de slag. Hij komt bovendien uit een ondernemersfamilie en toen hij hoorde dat de fabriek en het museum in Doesburg te koop stonden, werd hij meteen enthousiast. Rokus en Marian van Blokland zijn blij dat het bedrijf een toekomst in Doesburg op deze manier kan behouden.

Zie ook: Doesburgse mosterd blijft behouden: nieuwe eigenaar fabriek en museum

"Mede daarom verdient het echtpaar het om de erepenning van onze prachtige stad te dragen", aldus burgemeester Van der Meijs. De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953.