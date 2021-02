Fietscrossclub Lichtenvoorde wil naar Eschpark, omwonenden hebben liever een vlindertuin

Huidige baan van de FCCL midden in een woonwijk in Lichtenvoorde. Foto: Omroep Gelderland

Een meerderheid van de gemeenteraad in Oost Gelre ziet de Fietsrossclub Lichtenvoorde (FCCL) wel verhuizen naar een nieuwe locatie in het Eschpark in Lichtenvoorde. De huidige verouderde BMX-baan ligt in een woonwijk in de Bernhard ter Haarstraat in Lichtenvoorde.

De fracties stellen wel dat de gemeente rekening moet houden overlast door geluid en licht in de buurt. Zo staan de buurtbewoners niet te springen om de komst van de FCCL, zoals ze enkele jaren ook niet blij waren met de uiteindelijk financieel onhaalbare Sportboulevard op dezelfde plek, met meer sporten dan alleen het fietscrossen. Destijds zouden er zeven sportverenigingen een plek vinden in het Eschpark, rondom een nieuw te bouwen zwembad Meekenesch.

Afgekapt

Omwonenden wijzen op een gebrek aan communicatie met de gemeente en inspraak in de klankbordgroep. "Dat is gewoon belachelijk", zegt buurtbewoner Ton Meijer over de mate van informatie over het voorlopige plan. "Waar moeten bij internationale wedstrijden de 300 tot 400 bezoekers parkeren? Wij zien liever een groene invulling met een wandel- en vlindertuin. Ons woongenot wordt aangetast, er komt overlast."

Ina Zondag voelt zich als lid van de klankbordgroep niet serieus genomen. "Als we wat zeggen, wordt het afgekapt. In onze optiek is het MACL-terrein de beste oplossing", aldus Zondag.

Wethouder Marieke Frank zegt dat zowel het terrein van de motorcrossvereniging MACL op de Schans als Flierbeek fase 3 als locaties zijn afgevallen om meerdere redenen. Zo moet de gemeente bij de MACL grond aankopen en kunnen er tijdens de opbouw van de Zwarte Cross geen fietscrosswedstrijden worden gereden. "Het Eschpark is de meest geschikte locatie", zegt Frank.

De nieuwe BMX-baan moet in het groen worden aangelegd, met een houtwal als grens. Omwonende Meijer wijst echter op de lichtinstallatie bij tennisclub LTC De Kei aan de andere kant van de Richterslaan. "Dat is 's avonds een verschrikking, dat licht", zegt Meijer. "We gunnen de FCCL een nieuwe baan, maar liever op een andere locatie. We hebben als buurt ook al ingestemd met de komst van een tandarts."

Schaduwplekken

Voorzitter Coen Gribbroek van de fietscrossclub benadrukt dat de ligging van de baan nog niet is ingetekend in het Eschpark. "We houden rekening met de buurt, ook qua licht, al zal dat meevallen", zegt Gribbroek. "We hebben niet veel licht aan, want de rijders hebben schaduwplekken nodig om de diepte van de baan in te kunnen schatten. We gaan het ook sowieso bespreken met de buurtbewoners."

'Nooit overlast ervaren'

CDA-raadslid Walter Leemreize tracht koudwatervrees weg te halen: "Ik ben al meer dan 25 jaar de buurman van de FCCL en heb de club zien ontstaan op de huidige plek, maar als buurt hebben we nooit overlast ervaren. En het bestuur staat altijd open voor opmerkingen, waarmee rekening wordt gehouden. Desondanks zou er sprake kunnen zijn van enige overlast, maar het licht en het geluid blijven binnen de aanvaardbare normen."