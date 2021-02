Dure Mercedes sneuvelt bij brand voor flatgebouw: 'Alleen de kofferbak is nog over'

De Mercedes is van een vriend die bij hem op bezoek was. Die vriend, die zelf niet wil reageren, had de auto net een half jaar. "Er is niks meer van over. Ja, de kofferbak", constateert Rico. "Het ergste is dat wij niks gemerkt hebben. Voor je gevoel scheelt het als je weet wie en waarom. Maar dan nog: wat doe je er aan. Gelukkig is de AMG goed verzekerd."

Rico begrijpt niet waarom de auto's in vlammen op moesten gaan: "Zeker ben ik boos. Waarom? Ik snap het niet. Je wilt de onderste steen boven hebben. Wie heeft het gedaan?"

Buurtonderzoek

Waarom de auto's in vlammen opgingen, wil de politie natuurlijk ook graag weten. Daarom doet de politie een buurtonderzoek in de flat waar ze op de parkeerplaats stonden. Volgens de politie is het ook nog onduidelijk of er sprake is geweest van brandstichting of dat er een technische oorzaak aan de brand ten grondslag ligt.

Politie doet buurtonderzoek Foto: Omroep Gelderland

