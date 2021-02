Wietkwekerij met 1000 planten opgerold in Deest

Het ondermijningsteam Tweestromenland is een samenwerking van zes gemeenten. Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld van de gemeente Druten moet nog een beslissing nemen over het al dan niet sluiten van het pand. Ze is in elk geval tevreden met de gezamenlijke controle: “Het is goed dat we dit soort controles integraal oppakken in Druten. Het bevordert de samenwerking tussen de diverse partners. We geven hiermee een duidelijk signaal af.”

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: