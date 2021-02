De Coronabus van Wessel is een briljant idee

Een briljant idee, je moet er maar op komen. En het lef hebben om je tekening en het uitvoeringsplan in te sturen naar de burgemeester. Wessel deed het gewoon. Dan ben je behoorlijk slim. Want voor je het weet, zit je in een persoonlijk gesprek met burgemeester Tom Horn van gemeente Epe.

Dat die Coronabus een goed idee is, daar was de burgemeester het roerend mee eens. Zo goed, dat hij het idee graag doorgeeft aan de GGD. De GGD houdt zich namelijk bezig met corona. Wessel blijkt de GGD al te kennen en is er zelf ook al geweest voor een coronatest. Eerst kreeg zijn vader corona, toen zijn moeder en broertje Luuk. Dat Wessel slim is blijkt ook nu weer. Hij is toen meteen vanuit zichzelf in isolatie gegaan. Helaas is hij toch besmet geraakt. Maar ondanks de positieve test had hij geen last van symptomen. En de andere gezinsleden waren gelukkig ook niet heel ziek.

Stripboeken

Wessel zit in groep 7. Hij tennist en leest graag stripboeken als Donald Duck en de boeken van Percy Jackson en Harry Potter. Hij zet zich ook graag in voor anderen. Maakt zich graag sterk tegen Plastic Soup. Ook daarvoor heeft hij al een goed idee. Wessel: “Een machine die dingen opzuigt onder water. Dat gaat in een grote bak. Als het water te hoog komt, dan zit er bovenaan een net waardoor de plastic wordt tegengehouden.”

Uitvinder

“Wat wil je later eigenlijk worden?”, wil Tom Horn weten. “Burgemeester?” Nee, is het antwoord. Wessel: “Ik hou niet van politiek. Die vergaderingen duren veel te lang en zijn saai. Ik wil ook geen apotheker worden als mijn vader. Ik ga iets met chemie studeren en word later uitvinder!”. Tom Horn: “Dat is mooi! Dat zou mij als burgemeester ontzettend trots maken.” Wessel: “Dan kan u later zeggen: hier is zijn carrière begonnen.” “Jazeker”, bevestigt de burgemeester. “En dat ik hem nog heb gesproken toen hij 10 jaar was en dat ik meteen al door had dat hij zo’n slimme jongen is.” Hou Wessel dus goed in de gaten. Daar gaan we nog veel van horen...