Komst nieuwe moskee stapje verder

Er zit schot in de komst van een nieuw Islamitisch cultureel centrum in Tiel. Inmiddels is het bestemmingsplan klaar. De nieuwe locatie aan de Maurikstraat in Tiel-West moet een gebedsruimte en een ruimte voor verschillende maatschappelijke functies krijgen. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat het nieuwe gebouw hoger wordt dan dat het huidige bestemmingsplan toestaat.

Het nieuwe gebouw is een initiatief van de El Hassani moskee, dat nu nog haar ruimte heeft aan de Tielerwaardlaan. Deze moskee heeft is nodig aan vervanging toe. In 2019 zijn er twee bijeenkomsten voor de buurt geweest, waarin de plannen werden uitgelegd. Daaruit is nu een definitief plan gemaakt. De moskee heeft een groot gedeelte van de bekostiging voor het nieuwe complex bijeengehaald door giften. Zij hebben onder andere daarvoor inzamelingsacties gehouden door live uit te zenden op Youtube. In die uitzendingen werd opgeroepen om te doneren en werden presentaties gegeven waarom een nieuwe moskee van belang is. Daar werd in groten getale gehoor aan gegeven.

Weerstand tegen de komst van de nieuwe moskee was er ook. PVV’er Faber vroeg zich openlijk af hoe het met de geldstromen zit en wees op de komst in 2011 van een spirituele leider van een jihadistisch bolwerk naar Tiel. Het bestuur van de Tielse moskee heeft Faber vervolgens uitgenodigd om te komen praten waarin zij op een transparante manier inzage wilden geven over de financiën. Daar ging de PVV’er echter niet op in.

