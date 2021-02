We mogen straks op afspraak winkelen: 'Superblij met dit lichtpuntje'

De dozen in de winkel van Sara Kakebeen staan her en der in haar baby- en kinderwinkel in Ede. Ze is druk in de weer om volgende week weer open te gaan. Vanaf 3 maart mag ze klanten op afspraak ontvangen, zo maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekend op een persconferentie.

In een niet-essentiële winkel mogen per verdieping maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn. Die moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek mag dan minimaal tien minuten duren.

Superblij met lichtpuntje

"Wij zijn superblij met dat kleine lichtpuntje", vertelt Sara Kakebeen woensdagochtend. De afgelopen tijd probeerde ze de zaak draaiend te houden via verkoop online, maar dat was moeilijk. "Totaal, echt helemaal niet. En het is een fractie van wat je normaal doet. Online heb je misschien vijf klantjes, maar dat staat niet in verhouding. Alle kosten konden we niet betalen. Dus je gaat al je reserves al opmaken. "

Aan sluiting van de zaak heeft ze niet kunnen denken. "In principe kan ik mijn winkel niet eens sluiten, want ik heb een huurcontract voor vier jaar. Dus hoe dan ook, zal ik dat door moeten doen."

Al afspraken

Haar winkel diende in de online-tijd als magazijn. Nu moet dat weer een toonbare winkel worden waarin ze klanten kan ontvangen. "Ik heb gisteravond nog doorgewerkt."

Ze hoopt ook dat haar klanten weer lokaal komen kopen: "Het kan ook zo zijn dat de klant zegt, we gaan nu wat meer uitgeven. Ook omdat de periode korter is dan normaal. Normaal hebben we drie maanden ruim om onze nieuwe collectie te verkopen. Dus je hoopt ook dat de klant meer lokaal koopt. En ons steunt."

Ze zal er klaar voor zijn, als het weer mag. "Onze eerste klant verwachten we gelijk als het mag. Voor 3 maart staan er al afspraken."

Luister naar een gesprek met Sara Kakebeen op Radio Gelderland: