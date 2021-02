Nijmeegse flat schrikt wakker van vuurzee door brandende auto's

De brand aan de Otto C. Huismanstraat in de wijk Neerbosch-Oost werd rond 06.20 uur gemeld. Het lijkt erop dat het vuur is ontstaan bij een busje en is overgeslagen naar de andere voertuigen, meldt een correspondent. Vier auto's zijn in de vlammen opgegaan, een andere auto raakte door de brand beschadigd.

Oorzaak nog onduidelijk

Volgens buurtbewoners was er een flinke knal te horen. De brandweer rukte onder meer uit met een schuimwagen om het vuur te blussen.

Het is nog niet duidelijk of de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

De ravage na de brand. Foto: Davy Derksen/112 Nieuwsgroep