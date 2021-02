'Ik zit hier aan een borrel', kapper Coos dolblij na persconferentie

En dat brengt vreugde, opluchting en dankbaarheid teweeg. Coos, Annique en Harold zaten namelijk twee maanden op hun handen en zagen vrijwel geen perspectief meer. Hoe anders is de situatie nu.

Kapper Coos Tieleman uit Nijmegen

Vijf dagen geleden was Coos nog somber gestemd.

En hoe is het nu?

"De vlag hangt uit, hoor. We zitten hier met elkaar aan de borrel. Uiteraard wel met enige reserve, want we zijn er nog lang niet. Maar ik denk dat ik namens al mijn collega's spreek, als ik zeg dat we gelukkig weer aan de slag mogen. We komen weer op adem."

"Het liep de laatste dagen al storm met reserveringen, maar ik heb steeds gezegd: laten we nog even wachten tot het officieel is. Nou, nu is het hoge woord eruit. En dat is goed, want er bestaat een behoefte om naar de kapper te gaan en die kunnen we nu vervullen. En voor ons als kappers was dat ook nodig, want ik ben wel aan het einde van mijn Latijn. En met mij heel veel collega's. Volgende week wordt natuurlijk flink doorwerken, maar goed: dat geeft arbeidsvreugde, hè?"

Chiropractor Annique Holleman uit Lent

Vorige maand legde Annique nog uit dat ze mensen huilend aan de lijn kreeg.

En hoe is het nu?

"We zijn echt euforisch dat we weer open mogen. En dat meneer Rutte je beroep dan ook nog even bij naam noemt, ja: dat is natuurlijk fantastisch. Het laat ook zien hoe hard we als branche gelobbyd hebben. Onze inbox explodeerde meteen met verzoeken om een afspraak. Mensen schreven erbij dat we ze eindelijk weer kunnen verlossen van de pijn. Ja, dat is geweldig om te horen. En het is nodig, ook. Geen enkel bedrijf kan het aan om maanden achtereen dicht te zitten. Dat ga je voelen in de portemonnee."

"Het is een opluchting dat ik weer mijn eigen geld kan gaan verdienen, in plaats van te leunen op de overheid. Wat zij vergoeden, is nooit te vergelijken met wat je zelf verdient door te werken. Het zal nu heel druk worden, als mensen bellen moeten ze niet gek staan te kijken als ze drie weken moeten wachten. Maar we gaan er alles aan doen onze openingstijden zo ruim mogelijk te maken. Die avondklok halen wordt nog een uitdaging."

Rijschoolhouder Harold Straatsma uit Didam

Deed vorige week nog mee aan een protestactie voor de CBR-examenlocatie in Doetinchem.

"De stemming is een stuk beter dan hij was. Eén en ander is nog wel onduidelijk, want we weten niet precies onder welke omstandigheden we weer rijlessen mogen verzorgen. Dat hopen we morgen in de loop van de dag te horen. Maar het is ontzettend fijn om weer perspectief te hebben. Mijn ouders zeiden vroeger al: als je in de schatkist zit en je nagels kapot gaan van het zoeken, ben je op de bodem. En zo is het ook. Ik heb echt schrijnende verhalen gehoord van collega-rijschoolhouders."

"Nu stromen de telefoontjes van leerlingen weer binnen. De examenleerlingen gaan voor, ik heb er alleen al 23 wiens examen niet is doorgegaan. Zij zijn nu als eersten aan de beurt. Wie zich nieuw aanmeldt, zal toch driekwart jaar moeten wachten voor hij aan de slag kan bij me. Dat zullen de meeste rijscholen wel hebben."

