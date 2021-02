De slaapkamer van Casey is omgetoverd tot tennisstadion

"Ik dacht, wat is hier nou gebeurd", zegt Casey als hij het moment beschrijft toen hij zijn kamer binnen kwam. "Ik wist niet wat ik moest denken." Terwijl Casey op school zat, was een team dertien uur bezig zijn kamer onder handen te nemen. Het resultaat is verbluffend en dus een enorme verrassing. "Het mooist vind ik de beamer." Die projecteert een tenniswedstrijd op de muur.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een scheidsrechtersstoel als boekenkast

"Volgens mij is hij nog steeds een beetje overrompeld door de verrassing," zegt Esther Vergeer als ze lachend naar Casey kijkt. De ogen van de jongen gaan steeds weer de kamer rond. "Het is eigenlijk het idee alsof je op het centercourt bent van een toernooi. Dus je hebt hier ook tribunes. Maar wat ik zelf een heel leuk detail vind, is de boekenkast als scheidsrechtersstoel."

Normaal nodigt de Esther Vergeer Foundation elk jaar honderd kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, uit om mee te doen met een tennis clinic en om te komen kijken naar de finale van ABN AMRO-tennis-toernooi. Door Corona kan dat dit jaar niet doorgaan. Daarom werd een alternatief bedacht. Een tennisstadion thuis: "Als de kinderen dus niet naar Rotterdam kunnen komen, dan komt het toernooi naar de kinderen toe."

'Tennis is mijn uitlaatklep'

Casey werd door Esther Vergeer uitgekozen omdat de 16-jarige volgens haar 'tennisgek' is en 'tennis ademt'. Casey beaamt dat volmondig: "Tennis is mijn uitlaatklep om energie kwijt te raken. Ik wil zo hoog mogelijk komen in het rolstoeltennis."