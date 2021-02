Cassettebandjes uit de tijd? Welnee, Stephanie brengt haar nieuwe album uit op cassette

Generaties groeiden ermee op: het cassettebandje. Handig om muziek van de radio mee op te nemen, zelf iets in te spreken of te zingen en natuurlijk om in een draagbare radio of in de auto af te spelen. Inmiddels lijkt het iets van vervlogen tijden, maar artieste Stephanie Struijk uit Arnhem denkt daar toch echt anders over.

Haar nieuwe album Fijn zo, dat ze eind vorige week officieel lanceerde, bracht ze namelijk ook uit op cassette. "Ik heb ze vandaag net binnengekregen", zegt de Arnhemse blij. "Echt super leuk! Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het nog kon. De baas van een boekenwinkel in Utrecht kwam met het idee. Hij zei dat er een fabriek in Lochem zat die nog bandjes produceert. Zullen we het doen?, vroeg hij me. En het leek me superleuk in deze tijd. Iets fysieks, omdat we niet bij elkaar kunnen zijn."

Voor Stephanie haalden de cassettebandjes warme herinneringen boven, zegt ze. "Ik ging helemaal terug in de tijd. Mijn eerste demootjes nam ik op een dubbeldek-cassettedeck op. Ik deed er een leeg bandje in en nam dan mijn muziek op. Dat klonk altijd super goed, want de tape maakte het meteen warm", weet Stephanie nog. "Er zit gewoon verschil tussen tape, vinyl, cd en Spotify. Ik word er wel heel blij van. En mensen hebben er nog steeds behoefte aan", aldus Stephanie.

Afgelopen vrijdag kwam haar nieuwe album uit. "Ik ben dus druk geweest met van alles en nog wat, ook nog met spelen. Online dan, via een livestream. Is dat lastig? Ja, dat wel. Maar via Facebook zag ik live berichtjes binnenkomen, dat is leuk. Je ziet duimpjes en hartjes omhoog gaan, dat is lief. Je moet de mensen er maar gewoon bij denken", zegt Stephanie.

