Tóch de Avondvierdaagse in Hattem lopen met speciale ‘Home Edition’

Afgelopen jaar kon de Avondvierdaagse in Hattem niet doorgaan vanwege de corona. Ook dit jaar zit een wandelvierdaagse er nog niet in. Maar er wordt dit jaar toch een vierdaagse georganiseerd; een ‘Home Edition’.

Bert van der Stoep van de organisatie vertelt: “We hebben dit jaar voor de deelnemers een fantastische oplossing. In samenwerking met wandelbond KNWB kunnen alle Hattemers dit jaar meedoen aan de speciale Home Edition van de vierdaagse. Dit maakt het mogelijk dat deelnemers op hun eigen moment en op hun eigen locatie de vierdaagse lopen.”

App

Als je wilt meedoen, dan krijg je via een speciale website toegang tot een speciale app. Je hoort hier later meer over. Deze app maakt iedere dag routes vanaf een zelf te bepalen startpunt, bijvoorbeeld jouw huisadres. En je mag zelf bepalen welke afstand je gaat lopen. “Nadat de deelnemers vier dagen hebben gelopen, krijgen zij de officiële 4daagse medaille”, legt Bert van der Stoep uit. “Er wordt dus niet in een grote groep gelopen, maar deelnemers kunnen zelf of met een vriendje of ouders op pad.”

Binnen twee weken

Deelnemers betalen bij aanmelding € 6,50 per persoon. De belangrijkste regel is dat je je moet houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast moeten de vier wandeldagen binnen twee weken worden volbracht. Het moet immers wel een uitdaging blijven. Maar welke dagen en tijden je wilt lopen, mag je zelf bepalen. Later wordt nog bekend gemaakt binnen welke periode gelopen kan worden, dus in welke twee weken.

Medaille-to-go

Van der Stoep: “In die weken kun je de vierdaagse ook overdag of in het weekend lopen. Dus wanneer je maar wilt. En verder is het vooral: er zelf een feestje van maken en genieten van het buiten zijn en het bewegen. De medaille kun je daarna individueel ophalen op een bepaald afhaalpunt in Hattem, dus een ‘Medaille-to-go’ locatie. Dat wordt dus allemaal netjes geregeld.”

Heel Hattem wandelt

De organisatie is, ondanks dat er geen echte Avondvierdaagse gelopen kan, enthousiast over de mogelijkheden van de Home Edition. “Een mooi voordeel is dat iedereen mee kan doen, dus ook ouders en allen die dat anders niet kunnen door bijvoorbeeld werk, of als je normaal geen 4 dagen achter elkaar mee kunt doen. Kinderen kunnen dus ouders meenemen en ouders kunnen dat natuurlijk ook met het hele gezin doen. We verwachten dan ook dat zoveel mogelijk Hattemers mee doen. Dus over enkele maanden met alle Hattemers vier dagen lekker in je eigen tempo mee doen aan de vierdaagse. Hou de berichten tegen die tijd dus in de gaten, zodat je weet wanneer en hoe je je kunt aanmelden”, besluit Bert van der Stoep.