Mike Snoei trots op nieuw contract bij De Graafschap: 'Ik voel steun, maar die heb ik ook echt nodig'

De nog niet eens officiële verbintenis is slechts voor één jaar, maar Snoei maalt daar niet om. Hij is vooral blij met een derde jaar De Graafschap. De imposante zegereeks van de afgelopen weken heeft hem geholpen en weer stevig in het zadel gezet. Als beloning mag de trainer uit Didam zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij de Achterhoekse volksclub.

"En daar ben ik trots op", reageert Snoei voor het eerst op het nieuws. "Nee, zelf heb ik geen seconde getwijfeld om door te willen. Ik heb echt een heel goed gevoel over de toekomst van deze club. Dat ik die als hoofdtrainer mag blijven aansturen, maakt me blij. Maar ik wil wel benadrukken dat we het met zijn allen doen."

Steun van de voorzitter

De Raad van Commissarissen komt woensdag bijeen. Het contract van Snoei is een agendapunt, maar de kogel is al een tijdje door de kerk. Technisch manager Peter Hofstede heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de geboren Rotterdammer en ook de klankbordgroep die achter de schermen advies geeft, is positief. "Van de commissarissen heb ik met voorzitter Martin Mos goed contact. Ik voel zijn steun. Hij benadrukt ook altijd dat ik mezelf moet blijven."

Met die zin knipoogt Snoei naar de kritiek op zijn persoon dat hij nog wel eens narrig kan reageren en publiekelijk ook niet schroomt zijn ongezouten mening te geven. De corona uitbraak bij NAC, die Snoei in twijfel trok, was daar dit seizoen een goed voorbeeld van. Deze trainer zegt in de media wat hij denkt en is recht voor zijn raap.

Heerenboeren

"Zeker de afgelopen twee maanden merkte ik op veel plekken de waardering. En dat men er weer zin in heeft. Een praatje onlangs voor de Heerenboeren, sinds lange tijd weer in het stadion, een bijeenkomst met sponsoren waar ik iets mocht zeggen. Dat is mooi. Het zal ook met de resultaten te maken hebben, dat snap ik wel."

Snoei: "Ik voel ook een blindelings vertrouwen van Peter Hofstede. Wij hebben dagelijks contact. Maar ook iemand als Sjoerd Hermsen (hoofdsponsor AgriBioSource, RvdM) die mij belt en vraagt hoe het zit met mijn contract. Ik weet echt wel dat niet iedereen gecharmeerd is van mij, maar over het algemeen voelt De Graafschap als een grote familie. Steun is belangrijk. Het is een bevestiging die ik gewoon ook nodig heb", erkent Snoei.

Bakker in Didam

De druk op elke trainer bij De Graafschap is niet te onderschatten. Snoei merkt dat ook. Promotie is een must. De financiële belangen zijn groot. "Toen ik in mijn eerste jaar in december vier keer gelijk speelde, voelde je direct de spanning. Bij De Graafschap moet je in deze divisie altijd winnen. De druk op de spelersgroep is ook enorm, vergis je niet. Maar dan had ik hier niet moeten gaan werken. Ik vind het lekker. Als ik bij de bakker kom in Didam, zeggen ze direct dat we ook de volgende weer moeten winnen. Maar daarom heb ik mijn contract bij Telstar ook laten ontbinden. Ik miste de drive om altijd te moeten presteren."

Snoei wijst vervolgens op de concurrentie. Op andere sterke ploegen zoals NAC, NEC en Almere City die ook flink geïnvesteerd hebben en naar de eredivisie willen. "Onze grote doelstelling is promoveren. Dat is het scenario. We branden van dat verlangen. Nog een seizoen in de Eerste Divisie? Ik wil er geen seconde aan denken. We denken maar aan één ding."

Assistenten

De Graafschap heeft het besluit om met Snoei door te gaan dus genomen. De club heeft ook twee fulltime assistenten van de hoofdtrainer, namelijk Edwin Linssen en Richard Roelofsen. De vraag is of ook zij blijven. "Laten we de juiste volgorde hanteren", reageert Snoei. "Mijn inkt staat nog niet eens op papier. Daarna is het aan de club hoe ze verder willen en wat hun ambities zijn."

