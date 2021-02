Recyclingbedrijf wijst bod van 3,5 miljoen euro af

Verhaegh zal mogelijk op twee kavels op Dennenoord blijven, zoals het bedrijf al eerder aankondigde mits er geen overeenstemming met het college van Winterswijk zou komen. Na het verlengen van de deadline voor instemming met het eindbod, waarop wethouder Inge Klein Gunnewiek geen positief antwoord kreeg van Verhaegh, is er een streep gezet onder de onderhandelingen. Of staat de deur nog op een kier voor Verhaegh?

"Als ze verder willen praten over dit bod? Ja... Maar we kiezen nu voor duidelijkheid en gaan verder met het bestemmingsplan", reageert Klein Gunnewiek. "We hebben de termijn al een keer verlengd en zetten nu een punt. We gaan door."

'Goed bod'

Het recyclingbedrijf voert al een jarenlange strijd met Winterswijk over het uitkopen van de plek op Dennenoord, waar ook het bedrijf van Bartelds nu nog zit, maar dat heeft wel een financieel akkoord bereikt over een vertrek. Mits de gemeenteraad akkoord gaat trekt de gemeente daar 390.000 euro voor uit.

Verhaegh heeft een bod van 3,5 miljoen euro naast zich neergelegd, omdat dat bedrag niet toereikend zou zijn voor een nieuwe plek op De Laarberg, waar verplicht een overdekte bedrijfshal gebouwd moet worden. "Maar wij gaan niet over de ontwikkeling op de nieuwe locatie", zegt Klein Gunnewiek. "Er is een taxatie gemaakt en we moeten ons aan de regels houden, anders is er sprake van staatssteun. Dit is een goed bod, méér kunnen we niet doen."

Regionale afspraken

Volgens de wethouder is er in Winterswijk geen plek meer op het bedrijventerrein Vèèneslat en hoort het bedrijf thuis op De Laarberg. "Daar hebben we regionale afspraken over gemaakt en daar hebben we tijdens de onderhandelingen ook naartoe gewerkt", zegt Klein Gunnewiek.

Mede dankzij provinciale subsidie zijn de bedrijven op Dennenoord weggekocht om van het voormalige woonwagenkamp een natuurgebied te maken, met recreatieplas 't Hilgelo in de nabijheid. Verhaegh heeft eerder aangekondigd eventueel te blijven zitten, waarbij ook de mogelijkheid werd geopperd dat ze daar weer in de aanwezige huisjes gaan wonen.

Een natuurgebied verweven met een recyclingbedrijf, dat is toch een hoogst ongelukkige combinatie? Klein Gunnewiek: "Verhaegh zit op twee kavels en de rest is volgens de provincie bestemd als natuurgebied. Dat is geen ideale situatie. Dit verhaal kent alleen verliezers."