Dinand is pas 14 jaar, maar kan lassen als de beste

Hij zit nog een aantal dagen per maand op school, maar verder is Dinand vooral achter het lasapparaat te vinden. De leerling van de vakopleiding techniek in Nijmegen lijkt bijna verliefd als hij over zijn vak praat "Ik was twaalf jaar ofzo, toen ik voor het eerst ging lassen en ik vond het meteen leuk. Ervaren lassers zeggen dat ik talent heb. Voor mij is het vooral leuk als een las goed gelukt is."

Certificaten al binnen

Dinand loopt nu stage bij Dantech in Elst. Daar zijn ze blij met de talentvolle piepjonge collega die zich makkelijk staande houdt binnen een team van vijftien vakmensen. De 28-jarige Gerben Bruinsma bijvoorbeeld. Hij ziet Dinand aan het werk en is vaak verbaasd. "Het is heel bijzonder, want Dinand heeft ondanks zijn leeftijd al twee certificaten gehaald. Zijn laatste test ging over het zogeheten TIG lassen. Toen heeft hij een zeven gescoord. Dat is heel goed."

Bescheiden dromen

Dinand blijft rustig onder alle loftuitingen "Ik wil eigenlijk vooral steeds beter worden in mijn vak en later een leuke baan hebben. En als ik even minder goede zin heb, ga ik gewoon een middagje vissen op snoek en baars."

Luister naar een gesprek met Dinand.