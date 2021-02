Vijf jaar cel voor veroorzaken gasexplosie in woonwijk, buurtbewoners zijn opgelucht

De man die in mei 2020 een gasexplosie veroorzaakte in Nijmegen moet voor vijf jaar achter de tralies. Daarnaast moet de 63-jarige man een schadevergoeding betalen aan buurtbewoners, zowel voor materiële als immateriële schade. Bij de explosie op 13 mei 2020 werden twee huizen volledig verwoest en was er flinke schade aan de huizen in de omgeving.

Volgens de rechtbank sneed de dader op de bewuste dag rond twaalf uur ’s middags de gasslang van zijn fornuis door en liet zijn woning volstromen met gas. Andere oorzaken voor het ontstaan van een gaslek zijn volgens de rechtbank uitgesloten.

Mogelijke zelfmoordpoging

Om vijf uur ’s middag ontplofte het gas. Hoe het tot ontbranding kwam (bijvoorbeeld door een lucifer) is niet meer vast te stellen. De man verklaarde na de explosie tegen de politie dat de explosie mogelijk te maken had met een zelfmoordpoging. Maar later zei hij dat hij niet meer weet wat er precies gebeurd is.

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij zijn woning in een drukke woonwijk vol liet stromen met gas. Op het moment van de explosie woensdagmiddag, waren er veel buurtbewoners (waaronder kinderen) thuis. In een straal van minimaal 100 meter zijn brokstukken en dakpannen aangetroffen en de naastgelegen woningen zijn totaal verwoest. Het is een wonder dat er niemand ernstig gewond is geraakt of is overleden, aldus de voorzitter van de rechtbank.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens een psychiater en een psycholoog is de man verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft daarmee rekening gehouden bij de strafbepaling, maar vindt desondanks een lange gevangenisstraf passend.

De 63-jarige dader moet aan ruim twintig buurtbewoners schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 70.000 euro. De schadevergoeding aan woningstichting Woonwaarts van 750.000 euro is niet-ontvankelijk verklaard, omdat die schadepost niet voldoende onderbouwd is volgens de rechter. De woningstichting kan in een aparte civiele procedure alsnog proberen dat geld te innen.

'Opgelucht'

Buurtbewoners reageren opgelucht op de uitspraak. Jeanette Coenen: "Ik ben blij dat hem ook echt wordt aangerekend dat hij ons in gevaar heeft gebracht." Ook het toekennen van de immateriële schadevergoedingen voelt volgens haar goed. "Het is een erkenning voor wat ons is overkomen. We zijn ervan overtuigd dat hij het ondanks verminderde toerekeningsvatbaarheid, met opzet heeft gedaan."

