Joodse cultuur Montferland weer zichtbaar

"Het was een mooie Joodse begraafplaats, maar het is echt een puinhoop geworden", vertelt Frits Frauenfelder, bestuurslid van de Heemkundekring Bergh. "Dat komt omdat het jaren niet is onderhouden." Op de begraafplaats zijn bomen en struiken rond de graven gegroeid. "Dat is niet de bedoeling, er mogen geen bomen op een Joodse begraafplaats staan", vertelt Eduard Huisman, consult-beheerder van Joodse begraafplaatsen bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). "In de Joodse gemeenschap is het zo dat iemand moet blijven rusten, dat willen we graag in een nette omgeving, zodat we daar ook trots op kunnen zijn."



De kap van de bomen is het begin van de renovatie van de Joodse begraafplaats. Ondanks het gebrek aan Joods leven in´s-Heerenberg is het volgens Frauenefelder wel belangrijk om de begraafplaats op te knappen: "Hier zijn mensen begraven die ooit deel uit hebben gemaakt van onze Berghse gemeenschap, die moeten net zo geëerd kunnen worden als mensen op andere begraafplaatsen." Huisman noemt Joodse begraafplaatsen een baken van voormalig Joods leven in een gemeente. "Dit is een herinnering aan de Joodse cultuur in een stad waar geen Joodse mensen meer wonen."



Educatief

Naast het kappen van de bomen komt er volgens Frauenfelder ook een nieuw hek rond de Joodse begraafplaats en worden er informatieborden bij de ingang geplaatst: "De borden gaan iets vertellen over het verleden, het heden en de toekomst en dan kijken we niet alleen naar die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog." De Joodse begraafplaats wordt een educatieve plek voor basisschoolleerlingen en gaat ook onderdeel uitmaken van een stadswandeling.





