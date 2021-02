Noodsignaal vanaf de Noord-Veluwe: het water staat ondernemers boven de lippen

Noord-Veluwse gemeenten maken zich zorgen om ondernemers die op omvallen staan. Veel van hen kampen met gezondheidsklachten, omdat het water ‘tot aan de lippen, of zelfs al daarboven’ staat. Dat schrijven de wethouders van Nunspeet, Heerde, Elburg, Hattem en Oldebroek in een brief aan de demissionair ministers van Economische en Sociale Zaken.

Volgens de wethouders gaat het om onrust, stress en psychologische klachten, veroorzaakt doordat ze lang niet altijd in aanmerking komen voor compensatie vanuit de overheid. ‘Van onze ondernemers horen wij meer dan eens schrijnende verhalen’, valt te lezen in de brief.

Meer maatwerk

De gemeenten proberen de ondernemers naar eigen zeggen zoveel mogelijk te steunen, door bijvoorbeeld terughoudend te zijn met het opleggen van belastingen en de betalingsregelingen te versoepelen. Ook zijn lokale investeringen naar voren gehaald, krijgen ze hulp bij het opzetten van een bezorgsysteem en worden inwoners opgeroepen lokaal inkopen te doen.

Voor het steunpakket vanuit de Rijksoverheid is volgens de gemeenten meer maatwerk nodig. Zo komen niet alle ondernemers in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten, omdat ze bijvoorbeeld pas net zijn begonnen. Daarnaast komen ze niet in aanmerking voor een overbrugginsregeling als hun partner te veel verdiend, wat voor grote financiële problemen zou zorgen.

Noodsignaal

Het kabinet trok begin dit jaar 7,6 miljard euro uit voor de verruiming van steunpakket aan het bedrijfsleven. De gemeenten vragen nu om de subsidieregelingen ruimhartiger toe te passen. Ook willen ze een actieve rol krijgen bij het toepassen van de regelingen.

Hetzelfde ‘noodsignaal’, zoals de brief wordt genoemd, is ook door andere gemeenten in ons land naar ministers Bas van ’t Wout en Wouter Koolmees gestuurd.

