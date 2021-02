GLD doc - Klaas Gubbels: Als het klaar is mag je er niets meer aan doen!

Komende maanden exposeert Gubbels in villa Mondriaan in Winterswijk. Die andere grote kunstenaar uit Gelderland, bekend van zijn strenge geometrische werken met horizontale en verticale lijnen en primaire kleuren. In de aanloop naar deze tentoonstelling maakte programmamaker Ron Harmsen een documentaire over Klaas Gubbels en Piet Mondriaan.

De documentaire vertelt over hun beider voorliefde voor boogiewoogie. Gubbels heeft in zijn atelier vrijwel elke dag een kopie opstaan van de muziek die Mondriaan in zijn ateliers in Parijs en New York draaide. Zijn favoriet is Yancey Special van pianist Meade Lux Lewis: "Heel primitief, maar die kan ik zelf met één vinger spelen".

Daarnaast wordt ook vertelt over hun beider worsteling met de schilderkunst. Schilderijen die soms jaren op de ezel staan vanwege de twijfel over een stukje lijn van anderhalve centimeter. De zoektocht naar "karakter".

En over die ene keer dat Klaas letterlijk in de voetsporen van Mondriaan stapte en ging schilderen op exact dezelfde plek waar Mondriaan tachtig jaar eerder zijn zicht op Arnhem-Noord maakte.

In de documentaire onthult Gubbels dat hij altijd grote moeite heeft gehad om zijn beste werk af te staan. Maar met deze tentoonstelling wil hij daarmee breken: "Als er een keer iets gelukt is, moet je het tonen".

De documentaire Klaas Gubbels: Als het klaar is mag je er niets meer aan doen! is op 2 maart om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.