Lekker fietsen door de natuur: gemeente Voorst ziet het zitten, de buurt niet

Langs de oevers van het riviertje bij Twello is het waterschap momenteel bezig om het gebied aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. De waterkwaliteit wordt verbeterd, het riviertje wordt breder en er komt meer beplanting. Tussen het groen wil de gemeente vervolgens een fietspad aanleggen.

'Wanneer het gebied toegankelijk is gemaakt, fietst of wandelt u straks tussen weilanden en meanderend schoon water vol met planten en kleine dieren', valt te lezen op de gemeentesite.

E-bikes en scooters

Hoewel het prachtig klinkt, zit het plan zo'n zestig inwoners omwonenden niet lekker. Ze willen dat de natuur in het gebied z'n gang kan gaan, zonder dat er e-bikes en scooters langs razen. "Er ligt nu een prachtig plan om dit gebied natuurlijker in te richten, om het mooier in te richten. Daar willen we bij helpen, maar daar past geen fietspad in", aldus Leander Ernst uit Wilp.

Ernst vertegenwoordigt zo'n zestig omwonenden. "Een fietspad verstoort de natuur en het is overbodig", gaat hij verder. "Er ligt nu al een mooi fiets- en wandelpad wat de natuur op één punt raakt, als je er een pad helemaal langs legt dan heb je overal verstoring. En dat is juist wat je niet wilt, je wilt dat de natuur rust heeft." Naast het geluid van de fietsers vrezen ze ook voor afval tussen het groen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Goed voor de recreatie

Wethouder Hans van der Sleen ziet juist mogelijkheden. "De belangrijkste reden om het fietspad aan te leggen, is om onze inwoners en bezoekers van de gemeente de kans te bieden onze prachtige omgeving te ervaren en hen in contact te brengen met de nieuw te ontwikkelen natuur en ons waardevolle landschap."

Dat een fietspad een nadelig effect op de natuur heeft, ziet hij anders. "Wij zien het als een gecombineerd project waarbij door grondaankoop zowel een recreatieve fietsroute als ook natuurontwikkeling mogelijk wordt gemaakt op gronden waar beide nog amper aanwezig waren. Voor dit project hebben wij twee ecologische scans laten uitvoeren waaruit dit ook bleek. We hopen dat we over een aantal jaar ook hier een ruime toename van biodiversiteit kunnen aantreffen, zoals dat nu al in het Weteringse Broek het geval is."

"Natuur- en landshapsontwikkeling gaan veelal hand in hand met recreatieve paden en natuurbeleving." Het voorstel van omwonenden, een wandelpad, is volgens de wethouder geen optie. "De gemeente heeft gekozen voor een fiets- én wandelpad. Wij ervaren een enorme waardering voor dergelijke recreatieve fietspaden elders in onze gemeente. Zeker ook in het huidige ‘corona-tijdperk’ blijkt het algemeen belang van het bieden van de mogelijkheid om te ontspannen en te bewegen aan onze inwoners en bezoekers."

Overbodig

De noodzaak van de nieuwe fietsverbinding zien de omwonenden niet. Volgens hen zijn er genoeg mooie, veilige fietsmogelijkheden van noord naar zuid. "Op de Wilpsedijk daar komt een apart fietspad langs de weg, bij de nieuwe woonwijk loopt een mooi fietspad én je kan over het Buddezand en het Wildezand", vertelt Margriet van de Poel, die zelf op die route woont.

"Het is een prachtig autoluw weggetje en ik vind het prima als mensen bij mij voor de deur langs fietsen." Ze ziet - helemaal in coronatijd - steeds meer mensen voorbij komen. "Het wordt drukker en dat is een bedreiging voor de natuur. Het is belangrijk dat er ook ruimte blijft voor de natuur, juist omdat het drukker wordt."

"De gemeente wil een fietspad aanleggen, terwijl het gebied een ecologische verbindingszone is. Dat is voor dieren om zich te verschansen en het lekker rustig te hebben. En niet als een recreatiezone."

Geen beton

Naar gesprekken met de buurt wil de gemeente wel concessies doen: in plaats van een betonnen fietspad wordt het nu een halfverhard pad. De zestig omwonenden voelen daar ook weinig voor. Als er dan echt recreatie in het gebied moet komen, dan liever een wandelpad.

Het Voorster college heeft in november 2020 een vergunning verleent voor het fietspad, in de hoop ook dat jaar nog te kunnen beginnen. Vanwege de bezwaren van omwonenden zijn de werkzaamheden voorlopig uitgesteld. Een bezwarencommissie buigt zich naar verwachting in maart over de bezwaren. "Zodra de omgevingsvergunning definitief is gaan wij over tot aanleg van het fietspad", aldus de gemeente.