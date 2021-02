18 graden en nog steeds ligt er sneeuw, hoe kan dat?

Het is een markant beeld: het zonnetje schijnt fel, de temperaturen breken warmterecords en in sommige sloten ligt nog een flink pak sneeuw. Hoe kan dat toch? Het heeft alles te maken met het uitzonderlijke winterweer twee weken geleden.

"Door een combinatie van veel sneeuw en een harde wind hadden we te maken met sneeuwjacht", vertelt weerman Reinier van den Berg. De wind waaide de sneeuw de lage sloten in en zo ontstond daar een dikke wal van sneeuw. "Dat is niet zomaar weg", weet ook Alfred Snoek van Weerplaza. Ook al is dit al de negende dag dat het dooit.

Oosten van de provincie

Vooral in het oosten van Gelderland zie je nog relatief veel sneeuw in slootjes liggen, legt Snoek uit. "In de Achterhoek en Nijmegen en Groesbeek bijvoorbeeld. Want daar is heel veel sneeuw gevallen en door de wind hoopte het zich op tot soms wel een meter hoog", zegt hij.

Dat sneeuw juist in sloten blijft liggen, komt onder meer door de lage temperatuur van de ondergrond. "Op de bodem van de sloot ligt veel smeltwater, dat is 0 graden. De warmte kan er dan heel moeilijk bij", vertelt Van den Berg. En in veel sloten is schaduw, ook dat helpt.

95 procent geen sneeuw meer

Overigens is het niet bij elke sloot raak. "In 95 procent van de sloten vind je nu geen sneeuw meer", zegt Van den Berg. Vooral sloten die gunstig liggen ten opzichte van de koude oostenwind kun je nog wel eens sneeuw tegenkomen.

"Bijvoorbeeld een sloot die loopt van noord naar zuid, daar is dan veel sneeuw in gewaaid."

Sneeuw tot in het weekend

Hoe lang de sneeuw nog blijft liggen? Daarover zijn de meningen wat verdeeld. Van den Berg vermoedt dat alles morgen of overmorgen zo'n beetje toch wel weggesmolten is. "Het zou mij niet verbazen dat je dit weekend hier en daar nog wat sneeuwresten ziet liggen", zegt Snoek. "We gaan het zien."

Zie je nu ook nog ergens sneeuw liggen? Stuur een foto of video naar omroep@gld.nl en vertel ons waar je beeld is genomen.