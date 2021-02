Bikini verboden, maar beachvolleybalsters gaan graag naar Qatar

Hoewel ze niet zoals gebruikelijk in een bikini mogen spelen, gaan beachvolleybalsters Sanne Keizer uit Doetinchem en haar partner Madelein Meppelink komende maand graag naar Doha voor een toernooi uit de World Tour. Een Duits koppel besloot vanwege het opvallende kledingvoorschrift het evenement in Qatar te boycotten. Vier Oranje-duo's doen wel mee, in aangepaste kleding.

"Wij zijn vooral heel blij dat we eindelijk weer een toernooi kunnen spelen", zegt Madelein Meppelink, die een duo vormt met Sanne Keizer. "De voorschriften zijn heel duidelijk, vooraf konden de speelsters daar hun mening over geven. Wij zien hier geen probleem in. Wij zijn te gast daar en dit zijn de culturele waarden in dat land."

Shirt en een broek tot op de knie

Qatar huisvest voor het eerst een beachvolleybaltoernooi voor vrouwen. Normaal spelen die in een bikini, maar in het Arabische land is dat niet toegestaan. Een shirt en een broek tot op de knie, zo staat in het kledingvoorschrift. "Het is voor het eerst dat we dit meemaken", zegt Meppelink, die onlangs voor een periode van vier jaar werd herkozen in de atletencommissie van de internationale volleybalfederatie FIVB. "We weten dat in het Midden-Oosten andere culturele aspecten van kracht zijn dan bij ons."

Vanwege de coronapandemie hebben de beachvolleybalsters al maandenlang geen toernooi gespeeld. Het laatste optreden van Meppelink en Keizer was in september, op het EK in Letland. Om de speelsters in de aanloop naar de Olympische Spelen ritme te laten opdoen, heeft de FIVB geregeld dat op Katara Beach in Doha een World Tour-toernooi wordt gehouden.

