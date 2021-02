Achterhoekse verenigingen creatief voor ledenbehoud

Verenigingen hebben moeite om leden bij de club te houden. Nieuwe leden werven, is in coronatijd helemaal lastig. Zeventig procent van de verenigingen ervaart het als een groot probleem, blijkt uit de Achterhoekse verenigingsmonitor. Veel verenigingen liggen nu zo goed als stil en hebben geen of nauwelijks activiteiten. Achterhoek in Beweging gaf verenigingen daarom tips over hoe ze hun leden kunnen behouden.

"Verhoog het tempo eventjes", schalt het over het trainingscomplex van voetbalvereniging DZC'68 in Doetinchem. Maar het zijn geen voetballers die de pas versnellen. Nee, geloof het of niet: op het kunstgras zijn jeugd volleyballers van Orion aan het trainen. "Het mag niet binnen," zegt volleyballer Coen Sanders hijgend na een serie push ups. "Dan moet het maar buiten." Het is de eerste training sinds drie maand voor de volleyballers. Sanders zegt het trainen erg te hebben gemist.

'Blij met trainingen'

"Het is misschien een beetje een rare locatie voor een volleybaltraining", zegt Geert Hilferink, de secretaris van Orion. "Maar wij zijn allang blij dat we trainingen kunnen aanbieden. Het is heel belangrijk. Je merkt anders toch dat je de binding met je leden verliest. We hebben dit voor elkaar gekregen via bemiddeling van sportbedrijf Doetinchem."

"Zeventig procent van alle verenigingen in de Achterhoek wil meer aandacht voor ledenbinding en behoud daarvan." zegt Manon Zwakenberg van sportbedrijf Doetinchem. "We hebben voor daarom online sessie gehouden om het creatieve denkproces bij de clubs te stimuleren."

"Daaruit kwamen 78 ideeën voort. Een mooi voorbeeld is dat we aan de hand van bekende personen, zoals Jochem Meijer of Mickey Mouse op zoek zijn gegaan naar alternatief aanbod. Kenmerk van Mickey Mouse is dat hij eigenlijk al heel oud is, maar altijd jong blijft. Laten we dus jong en oud aan elkaar koppelen en samen wat gaan doen."

'Beter dan niks doen op de bank'

En zo ontstonden bijvoorbeeld ook de buitentrainingen van Orion op een voetbalveld. "Je bent niet echt aan het volleyballen, maar wel fysiek bezig", zegt een jeugdlid van Orion. Toch bevallen de trainingen hem wel. "We zijn het niet gewend, maar het moet nu wel," valt een clubgenoot hem bij. "Het is heel wat beter dan niks doen op de bank."

De 78 plannen moeten de komende tijd met behulp van sportbedrijf Doetinchem worden uitgevoerd. "We hopen dat we ze een eerste zetje hebben gegeven om wat te gaan doen", zegt Manon Zwakenberg.