Omvangrijke drugsorganisatie gepakt, justitie slaat grote slag

Brandweer bij het voormalige drugslab in Didam. Foto: Persbureau Heitink

De veroordeling van vier mannen voor hun betrokkenheid bij een voormalig drugslab in Didam houdt verband met een veel grotere drugszaak. Dat werd maandag duidelijk bij de rechtbank in Zwolle.

RTV Oost meldt dat een grote criminele organisatie uit Oost-Nederland in het vangnet van justitie zit. Zeker acht mannen zitten al vast. Komende week worden de vier veronderstelde kopstukken aangehouden.

Volgens de recherche vormen ze samen een omvangrijke drugsorganisatie. Die had drugslabs in Wildervank (provincie Groningen), Didam en wilde een lab bouwen in Deventer. Bovendien waren er opslaglocaties in Ede en Borculo.

Veroordeeld

De vier al veroordeelde mannen kregen eind vorige maand onvoorwaardelijke celstraffen van 2 tot 3,5 jaar voor de productie en het in bezit hebben van harddrugs in het lab in Didam. Het amfetaminelab, dat tegenover het gemeentehuis zat, werd afgelopen april ontdekt. Volgens justitie ging het om een groot en professioneel lab.

Zie ook: Celstraffen van 2 tot 3,5 jaar voor 'drugskoks' Didam

Justitie maakte het voornemen om de andere mannen aan te houden bekend bij een rechtszitting in Zwolle. Daar diende een voorbereidende zaak tegen een Brabander die een truck vol drugsgrondstoffen zou hebben geparkeerd in Zwolle. Dat gebeurde in mei vorig jaar.

Vandaag werd duidelijk dat het om de grondstof apaan ging. Daarmee kan speed worden gemaakt. De 1200 kilo apaan in de laadbak bleek echter nep. De organisatie was opgelicht door de leverancier.

Versleutelde berichten ontcijferd

Volgens de openbaar aanklager gaat het om een omvangrijk onderzoek. Inmiddels zitten er acht mannen achter tralies, komende week komen er zeker vier bij. De groep is in het vizier van de politie gekomen, omdat de vermeende leden communiceerden via de applicatie Encrochat.

Experts van het opsporingsapparaat hebben de versleutelde berichten die met die dienst kunnen worden verstuurd leesbaar gemaakt.