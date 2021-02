Lekker koken in de tuin, Ivor en Lisa hebben een handige draagbare buitenkeuken

"Tijdens de eerste lockdown hebben we veel gewandeld. Dat was bijna het enige dat je kon doen. Tijdens één van de wandelingen besloten we twee hobby’s te combineren: buiten zijn en koken", zegt Ivor Jonker.

Ze bouwden een draagbare buitenkeuken die je kan gebruiken bij een picknick of tijdens het kamperen.

In de keuken zit een gasfornuis, een pannenset, bestek en kruiden. Foto: Ivor Jonker

Gasfornuisje

"Er zit een gasfornuisje in, een pannenset, bestek en kruiden. Hij is makkelijk mee te nemen in een auto."

Ivor hoopt anderen aan te steken met het ‘buitenkookvirus’. "Veel mensen willen langskomen om de keuken te zien. We denken erover om kookworkshops te geven. Ook hebben we een speciale website gemaakt waar we tips geven hoe je de keuken makkelijk kunt gebruiken."

Lekker weertje

De komende dagen is het natuurlijk ideaal weer om buiten te koken. Het kwik komt tot en met donderdag steeds boven de zestien graden uit in onze provincie. De lente is daarmee erg vroeg dit jaar.

